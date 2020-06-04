「強迫出櫃」踩到最大痛點！瞿欣怡：同志的處境跟異性戀仍然不同

▲「黃氏兄弟」瑋瑋聲淚俱下，道出被出櫃心情。（圖／翻攝自Facebook）

記者林育綾／綜合報導

YouTuber「黃氏兄弟」瑋瑋被爆料使用同志交友軟體事件，引發熱烈議論，作家瞿欣怡今（4）日也在臉書公開發文提到，「強迫出櫃」是踩到同志最痛的地方，即使同婚已經通過，同志的處境依然很幽微，出櫃與否仍然與家庭和社會有關，「強迫曝光」一直是同志無法接受的。

瞿欣怡參與同志運動20多年，認為即使同婚通過了，婚姻平權了，但「同志的處境跟異性戀仍然不同」，「在出櫃的議題無法解決，獵奇的眼光無法消除前，同志與非同志就是不一樣」。她提到這也是為什麼當瑋瑋被迫曝光時，先跟母親道歉且如此惶恐，而同志運動想實現的不僅是同婚，也是希望從此以後「沒有人應該因為性傾向的不同，而被迫道歉」。

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瞿欣怡PO文全文如下：

我一直在想，為什麼這次黃氏兄弟的事件會引起這麼激烈的反彈，我想，那是因為強迫曝光、強迫出櫃，踩到同志最痛的地方。

從1990年代起，電視台的獵奇偷拍，對同志族群就造成很大的傷害，那些被迫曝光的人，很可能失去工作、被家人逐出家門。強迫曝光，一直是同志無法接受的，它讓同志時時刻刻活在恐懼之中。



也許有人說：「同婚都過了，已經平權了啊！」不是這樣的，同志的處境很幽微，就算同婚通過，出櫃與否仍然與家庭和社會有關，許多同志還是躲在櫃子裡，無法出櫃。那牽涉到每個人不同的處境，是非常幽微的。

這也是為什麼當瑋瑋被迫曝光時，他先跟母親道歉，而且如此惶恐。因為「身為同志」而被父母厭棄的例子太多，傷害也太深，不可能一下子就破除。

另外，瑋瑋的痛哭，也是激起同志族群憤怒的原因，沒有人應該為了自己的性傾向而道歉，但瑋瑋竟為此道歉。這讓看影片的同志們無法忍受。畢竟同志運動之所以拚命努力，想實現的不僅僅是同婚，而是希望從此以後「沒有人應該因為性傾向的不同，而被迫道歉」。

還有人說，同志與非同志應該「一視同仁」，可是，同志的處境跟異性戀仍然不同，否則何必強調「同志約炮」呢？在出櫃的議題無法解決，獵奇的眼光無法消除前，同志與非同志就是不一樣。沒有看見當中的差異，而硬要說「同志與非同志」一樣，實在太過簡略。

鏡傳媒一向是對同志最友好的媒體之一，做過許多深刻的好報導，對同志相當友善，這次卻一口氣踩了兩個大雷，引起這樣大的風波。真的讓人覺得好遺憾。

無論如何，我們都在學習的路上。同志繼續學習如何與媒體溝通，破除更多污名；媒體則必須學習看見同志更深層的處境。

但願每一次的傷害，都能讓世界更好一點點，否則那些傷害就太不值了。

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