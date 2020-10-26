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與大貨車擦撞墜河　目擊者：有人趴在車外，沒辦法救！

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▲ 民眾目擊轎車落水後，有人趴在車上。（圖／翻攝自梨視頻）

▲ 民眾目擊轎車落水後，有人趴在車上。（圖／翻攝自梨視頻

實習記者陳培鈞／綜合報導

四川阿壩州茂縣飛虹鄉近日發生一起車禍案件，一輛載有三人的白色轎車，疑似與大貨車發生擦撞，不慎掉入河中。目擊者表示，事發當時沒有救援工具，加上河流湍急，沒辦法救援。目前車上三人仍失聯，茂縣交警大隊已介入調查，並持續搜救，希望盡快釐清肇事原因。

根據《澎湃新聞》報導，墜河失聯的三人分別25歲的謝姓男子、25歲的文姓女子，還有24歲的謝姓女子。三人從19日出發，計劃前往若爾蓋、九寨溝，23日返程回成都。在22日從九寨溝回程途中，疑似與大貨車發生擦撞，不慎掉入河中。

目擊者陳先生表示，當時車漂得很快，但他們沒有攜帶救援工具，所以也沒辦法。他還提到，當時有人趴在車外，跟著轎車漂了3、400公尺，他與同伴試圖去追但沒追上，兩三分鐘後到轉彎處就看不到了。

▲民眾目擊轎車落水，但水是湍急無法救援。（圖／翻攝自梨視頻）

▲民眾目擊轎車落水，但水是湍急無法救援。（圖／翻攝自梨視頻）

《紅星新聞》記者25日下午到場時表示，該路段處兩個彎道中間，大約有400公尺左右，事發地面還有剎車印記；地面距離水面有十多公尺，河水湍急，暗流較多，沒有專業救援工具，救援難度較大。

茂縣交警大隊相關負責人表示，當地消防、交警人員都已前往搜救，暫未發現墜河車輛的相關信息，由於該河水流較急，水溫較低，打撈難度較大。他還提到，大貨車雖然沒有行車記錄器，但已對車輛進行檢測，試圖確認其是否在事發時超速，並對貨車司機進行酒測。

據了解，當地道路正在進行整修，大貨車無法通行，所有通往甘孜州、青海省的大貨車都要繞到此地，加上該路段是雙向車道，超車則必須藉用對向車道。該路段在今年8月就曾發生墜河意外，車輛在一個多月後才被找到，其中兩名失聯者則是在一個多月後才被挖出來，至今仍有一名失聯者未找到。

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