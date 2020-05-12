遭爆陸國台辦要《中時》停刊抗議反滲透法　蔡衍明怒告《上報》求償500萬

▲《上報》於反滲透法三讀當天，報導國台辦要《中時》停刊抗議，引旺中集團董事長蔡衍明不滿，提告求償500萬（圖／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

2020大選時，大陸勢力影響台灣選舉的風聲不斷，民進黨於2019年11月推出《反滲透法》抵抗「境外敵對勢力」，並於12月31日火速三讀通過，《上報》則於當天傍晚，以「不爽反滲透法三讀 中國涉台系統爆動員《中時》停刊」為標題，報導大陸國台辦企圖藉《中時》停刊抗議反滲透法三讀，引旺中集團董事長蔡衍明不滿，向《上報》提告求償500萬、要求撤新聞及登報道歉。

《上報》律師表示，報導記者陸續向媒體圈、總統府高層採訪後，得知旺中集團會大動作抗議反滲透法三讀，才做出這篇報導，查證對象甚至包含中時旗下員工，為保護消息來源，僅能以「證人A、B、C、D、E、F、G」代稱，其中任職總統府高層的「E」表明，若有需要願出庭作證，但希望法院以不公開審理等方式，保護證人隱私。

但根據《民事訴訟法》，若有一方要傳喚證人，須讓另一方知道證人的身分，及要詢問的問題，且本案證人並無相關法律規定須隱匿身分，法官請律師回去與《上報》確認是否要傳證人。

旺中律師表示，報導內容提及北京人士、國台辦，《上報》就算能提出消息來源，也都是間接的傳聞消息（受訪者聽說的），並沒有盡到查證義務，而《上報》屬網路媒體，隨時能編輯新聞內容，但《上報》高層即使在《中時》發表聲明回覆後，依然沒有修改、下架報導，放任傷害擴大，應負連帶責任，此次提告，就是要藉訴訟釐清《上報》在報導前，到底做了甚麼查證工作。

《上報》律師回應，新聞真實要求不像訴訟證據要求那麼嚴苛，若消息來源可信為真，就不算未盡查證義務，而旺中不僅對報導記者提刑事告訴，又對《上報》多人提民事求償，已是打壓新聞自由、企圖藉訴訟讓媒體不敢報導。本案將於6月23日續審，若證人E出庭作證，《上報》所稱「總統府高層」的消息來源也將曝光。

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