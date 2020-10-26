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許淑華認「進場維修」曝韓國瑜近況：他當農夫犁田種枸杞！

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▲南投第二選區，韓國瑜、許淑華。（圖／翻攝自粉專／許淑華）

▲韓國瑜、許淑華。（資料照／翻攝自許淑華臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

外界頻傳高雄市前市長韓國瑜打算爭取黨主席、競選桃園市長，有「神力女超人」稱號、許久未公開露面的國民黨立委許淑華26日透露，韓國瑜最近生活簡單正在種田，連田地都犁好了，打算種枸杞，原因是大家看手機時間太長了，「眼睛都不好了」。

許淑華26日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，支持者好奇她為何許久未公開露面？許淑華坦言，前陣子因為整理牙齒導致病變，先裝了臨時的假牙和植牙，等待期必須7到8個月，很怕上節目會漏風、假牙掉出來，所以才沒露臉。

許淑華提到，自己前陣子都在籌備參選南投縣長，保留很多時間在地方，也順便去打理了自己一下，矯正牙齒、臉部並開眼袋，這讓主持人王淺秋忍不住虧道：「還好妳沒有變成馬英九。」

至於從政的下一步，許淑華也坦言，她27歲開始從政後，目標設定就是選立委並挑戰南投縣長大位，希望國民黨在2021年中左右可以早一點確定人選，呼籲黨內要有默契，無論誰出線都不允許分裂情形。

此外，王淺秋也提問，傳言韓國瑜打算選黨主席、選桃園市長？許淑華則透露，10月15日是她生日，當天前往韓國瑜家一起慶生。許淑華轉述，韓國瑜說自己最近生活簡單正在種田，連田地都犁好了，打算種枸杞，因為大家看手機時間太長了，「眼睛都不好了」，所以種來分給大家吃。

許淑華也提到，韓國瑜雖然生活簡單，但也關心時事，看到台灣選後的變化難免感到憂心，基於他現在的角色不太適合講太多話，不希望讓外界有太多聯想，所以認為，做農夫也很好，妻子李佳芬也很開心。

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