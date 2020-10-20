憂新冠肺炎疫情捲土重來　北市府：超過10例確診擬取消跨年活動

▲台北101 2019跨年煙火。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去不斷強調，新冠肺炎疫情在短期內不會結束，大概還要持續到後年。面對12月底即將迎來的跨年晚會，如果碰上疫情大爆發該如何因應？台北市觀傳局長劉奕霆表示，觀傳局有相關因應措施，例如超過10或15例確診就停辦等，這些都要跟府級長官報告才能定案。

台北市議會20日進行教委會專案報告，劉奕霆表示，北市府跨年系列活動將於11月登場，分別為11月28日在大湖公園的寵物派對、12月5日北門廣場塗鴉趣、12月6日民生公園咖啡手作市集、12月12日永樂市場的懷舊市集、12月19日永康公園親子耶誕手作市集、12月26日天母運動公園野餐趴，以及12月31日的市府前廣場跨年晚會。

台北市議員許淑華說，柯文哲曾預估11月新冠肺炎疫情捲土重來，如果市長都這樣講了，那如果11月真的發生此狀況，這麼多計畫該如何處理與因應？

劉奕霆回應，之前疫情爆發前，就有對中央發布的準則做大型活動SOP，包括什麼狀況下大型活動要停辦，或改採線上方式進行做不同因應，這些SOP還是存在，目前以中央發布準則為主，中央疫情指揮中心如果有明確指示說不宜辦理，那就會做相關辦理。

許淑華擔心，萬一11月真的爆發疫情，但還沒到達緊急狀況，可是眼見12月底就要跨年，該怎麼辦？劉奕霆強調，觀傳局對跨年系列活動已有不同因應配套措施，如果有不明感染源出現，可能前期跨年暖身活動就會取消，不過還是要跟府級長官報告後才能定案。

劉奕霆舉例，例如第1場活動在11月底舉辦，那11月20日以前都沒有指示的話，就會照行程走，但如果中央發布指示說不宜辦理，前期活動就直接取消不辦，或是跨年晚會改採線上模式，甚至初步規劃超過10、15確診案例就全數停辦等，不過這些局內都有討論，這部分還要報告後才會有正式定案。

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