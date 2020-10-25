街區就是我們的美術館　「三鶯社區藝術共創」工作坊即日起報名

▲藝術家與民眾一同就地取材與創作，共同構築在地想像藍圖。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美術館現於鶯歌區積極興建中，為讓社會大眾一起認識美術館周邊社區中的藝術能量，今年策辦「三鶯社區藝術共創計畫」，邀請不同領域的藝術家、社區藝術工作者、社區文史工作者合作，透過參與藝術實作課程，更認識鶯歌在地藝術特色。

文化局表示，即日起將展開「身聲創作計畫−與聲音共舞工作坊 」、「製陶食譜－千捶百練的指尖，我們的精神糧食工作坊」、「玩過摸過不錯過：記（技）憶（藝）顏色工作坊」等多元媒材工作坊，歡迎民眾跟著藝術家們一起在生活中尋找藝術。

▲邀請街區策展專家、藝術家、地方走讀團體與民眾一同開發藝術新路徑。

「三鶯社區藝術共創計畫」規劃9-11月辦理「走讀路徑開發」、「實地踏查走訪」、「藝術共創」等超過20場工作坊，邀請在地居民與藝術家交流共創，9月以「走讀路徑開發工作坊」開場，邀請藝術工作者帶領民眾一同發掘和創造生活藝術，一同繪製鶯歌藝術地圖。

10月起，將邀請參零柒表演藝術團隊帶大家覺察環境的聲音、練習即興舞蹈進行創作，以及羅婉云藝術家將以食物為雕塑媒材，帶領民眾設計自己的陶藝品並延伸創作食材。未來將在街上展開一場藝術策展，以游擊或靜態展示，讓民眾在街角與藝術不期而遇，讓整個鶯歌成為一座美術館！

▲上街吧！搞藝術，藝術家帶領民眾即興創作，創造街區新亮點。

文化局表示，本計畫透過「藝術共創」建立在地連結，並透過不同的共創活動，發掘探索鶯歌富饒的人文藝術底蘊，更將美術館的藝術動能的注入地方社區生活，以地食材、工藝、舞蹈等做為創作媒介，與社區內的學校、社福團體、文史工作者、及形形色色的居民展開當代藝術的對話。

文化局說，邀請在地社區共同參與美術館的籌備工作，在創作中感受共同感受藝術和社區的魅力，作為美術館未來永續發展的重要任務。歡迎對藝術實作有興趣的社區民眾一同參與、一起玩藝術！詳細報名資訊請上「新北市立美術館」臉書查詢。

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