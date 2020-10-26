「萊豬犧牲台灣農業」　民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

▲民團發言人李建誠質疑，萊豬開放將衝擊國產豬肉佔比。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（26日）進行「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會。民間反瘦肉精毒豬聯盟則在立院請願室開記者會抨擊，農委會開放萊豬是犧牲台灣農畜業環境和產業，而農委會主委陳吉仲昨是今非的錯亂立場，根本是雙重標準，不配擔任農政首長。

曾協助雲林毛巾業在WTO貿易爭端中主持的律師黃維幸表示，WTO中的SPS（動植物防疫檢疫措施）協定要求檢驗等措施，包括禁止進口，必須基於科學證據及風險評估，但SPS及Codex 都允許各國制定更為嚴格的標準。依有關食品安全的SPS協定所採的措施，必須有科學證據支持，但台灣在不違反其他規定的情形下，可以憑藉所做的科學證據及風險評估 ，像歐盟一樣，拒絕選擇依照 Codex的「決策」。

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黃維幸針對經濟部長王美花說增列萊豬貨號會遭WTO挑戰表示，在WTO內食品標示的技術性規定，受到貿易有關技術性障礙協定 （TBT ) 的規範。純粹就瘦肉精成分的標示而言，既然是有關產品性質及生產方式，為的是保護健康及安全，向消費者提供相關信息，這與豬肉可否進口的審查不同，沒有什麽科學評估的要求。而各國對進口產品標示，例如基因改造標示已行之有年，WTO 之下純粹為標示而起的爭端，應該是還沒見到。

▲民團轟陳吉仲昨是今非的錯亂立場，根本是雙重標準，不配擔任農政首長。（圖／記者屠惠剛攝）



民團發言人李建誠質疑，萊豬開放將衝擊國產豬肉佔比，據台大經濟所博士盧其宏研究分析，進口豬肉近年已快速替代國產豬肉，近十年佔比已從1%上升至10%，且國產豬產量是逐年下降，明顯具替代效果。未來萊豬肉及內臟雜碎競爭價格優勢更強，勢必擴大市場影響，而台灣農畜業將面臨自由貿易打擊，陳吉仲仍執意犧牲台灣農業部門以維護美國利益？

民團提到，就法律程序而言，立法院在101年7月25日修食品安全衛生管理法三讀後之附帶決議明定豬肉品及内臟不得含有萊克多巴胺，而農委會亦以新聞稿及網頁明示立法院之授權限制。有關豬肉品含萊克多巴胺安全殘留容許量值之訂定，立法院是明令禁止的，如今立法院並沒有重新授權予衛福部，而農委會在今年9月7日以行政命令公告外國豬肉含萊克多巴胺可輸入之規定，明顯有違法之虞。

長期在屏東推廣友善環境農業的洪輝祥表示，屏東是養豬大縣，但是畜牧廢水排放與進口萊豬是兩回事，農委會本職就該提升畜牧現代化環境設施，而進口萊豬又放寬廢水排放是錯上加錯。開放萊豬和自由貿易後，未來中小型養豬場都將被大廠整併淘汰，國人糧食來源過度集中，農畜業勢必更加工業化和壟斷，對農村的未來是大警訊。