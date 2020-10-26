美豬是否增列貨號　陳吉仲：要符合國際規範「不希望用這樣方式」

▲陳吉仲說，全世界沒一個國家用添加物或抗生素來編列稅則號列。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（26日）舉行公聽會，討論如何善用百億養豬產業基金等議題，農委會主委陳吉仲針對相關政策報告。陳吉仲之前備詢曾經動氣，而對於今天公聽會狀況，陳吉仲在會前受訪時說，今主要審查農委會9月7日公告的動物用藥，重申國內養豬不用萊克多巴胺。

陳吉仲表示，公告有完整說明，外界不要再誤傳國內會使用萊克多巴胺，公聽會是很好機會，把所有專業論敘完全表達。至於表達後下一步？他說，本來就會搜集各界意見，政策也清楚，就是不用萊克多巴胺，更重要的是，今天會報告百億基金使用用途提升產業，包括消費者更注重的設備、更新冷鏈物流等。

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陳吉仲指出，過去2個月農委會下鄉辦理30幾場座談會，共2500農民、6600多戶養豬戶參與，絕對會依照所有各界建議，把豬價維持在水準讓農民賺大錢，這是農委會最基本的條件，農民不用這樣辛苦，會全力下鄉跟全力溝通，確保收入。

另外，媒體問新增貨號部分，陳吉仲回應，此議題要符合國際規範，全世界沒一個國家用添加物或抗生素來編列稅則號列，站在保護養豬產業，不希望用這樣方式，因為只要做到原產地國標示，對養豬產地就是最好的方式，只要消費者認定豬肉來源是哪個國家，就會更買國內國產豬。