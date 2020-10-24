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國民黨新北黨部率藍14縣市掛巨型布條　訴求托嬰校園長照機構禁美豬

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▲國民黨新北市黨部掛巨型布條。（圖／新北黨部提供）

▲國民黨新北市黨部掛巨型布條。（圖／新北黨部提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市黨部率全國之先，於24日上午將反萊豬超大布條掛在黨部外牆與縣民大道一處大樓上，提出三點訴求，包括萊豬源頭查廠，訂校園萊劑零檢出罰則，托嬰中心、保母體系、長照機構全面禁萊豬，國民黨14執政縣市黨部將陸續掛上布條呼應。

新北黨部主委黃志雄表示，這是由國民黨中央發起的串聯活動，在人潮流量高處掛上反對萊豬進校園、托嬰幼及長照場所的布條，新北黨部選擇在黨部外牆上以及縣民大道一段92之1號各掛上一張。此串聯活動黨主席江啟臣完全掌握進度，以新北市為首，藍營各縣市黨部將接續在一週內掛上布條，以在野黨角色喊話執政黨，千萬不要為了黨派私利犧牲人民健康，守護民主價值。

國民黨新北黨部表示，日前蔡政府以行政命令宣布訂定進口豬肉萊克多巴胺(簡稱瘦肉精)安全容許值並放寬三十月齡以上的美國牛肉進口。醫學界認為，萊克多巴胺對於罹患心血管疾病、肝腎疾病與代謝疾病等患者有潛在的危險性，應避免攝取。對於國人健康具有重大風險衝擊之食品解禁，民進黨政府以粗暴手段開放萊豬，民主程序的價值被嚴重踐踏。

新北市日前號召新北市餐盒同業公會、食材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、家長團體等14團體代表及學校校長，由侯友宜市長親率教育局、社會局、衛生局、農業局及經發局相關執行團隊，共同宣誓供應國產豬。

針對0-18歲所有教養環境供膳場所如托嬰中心、幼兒園、課照中心、學校等，自明年起採購豬肉都一律採用國產品。教育局在年底前將完成各校午餐契約變更、增列罰則，公開肉品來源訊息，並請農業局做好肉品溯源、衛生局擴大稽查抽驗食品、經發局加強對肉品加工廠商輔導。

針對公私立托嬰中心供膳部分，要求業者公佈餐點時附上來源證明，並出具使用國產豬牛肉之承諾書；請幼兒園供應膳食，於菜單上註明豬牛肉產地，充分揭露食材資訊；補習班協助代購膳食確實採用國產豬進行把關，另課後照顧中心若供應膳食，也需配合採用國產豬牛肉品之規定。

另外，衛生局及農業局會定期抽驗餐點生鮮肉品食材，檢驗項目包含瘦肉精，並自明年1月起擴大稽查並加強肉品來源追溯，不合格者將以違反食品安全衛生管理法處辦。

▲國民黨新北市黨部掛巨型布條。（圖／新北黨部提供）

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