國民黨團要求蔡英文國情報告、為美豬道歉　朝野同意列入立院議程

總統蔡英文23日上午出席「2020台灣全球健康論壇」,分享台灣面對COVID-19的成功防疫經驗。蔡英文表示,作為全球公衛社群的一員,台灣未來將繼續與國際社會分享在醫療照護方面的專業,「Taiwan can help, and Taiwan is helping」,不論未來挑戰多麼嚴峻,台灣都將積極和國際社會攜手合作,為全人類的健康共同努力。