國民黨團要求蔡英文國情報告、為美豬道歉　朝野同意列入立院議程

▲國民黨團再提公決案，立法院會同意增列至討論事項。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨立法院黨團23日再度提出4項公決案，包括先前要求總統蔡英文國情咨文報告、為開放美豬道歉以外，還加碼主張高中以下學校商店不得販售萊豬牛，以及重新發包實證研究報告且評估結果出爐前不得開放。經院會處理，要求總統國情咨文報告等3案均照案通過，同意列入討論事項議程。

國民黨團9月18日在立法院會提案，要求院會作成決議，請蔡英文針對放寬美豬美牛進口到立法院進行國情報告，並對黑箱開放萊豬進口公開道歉。當時院會決議逕付二讀，由國民黨團、民進黨團共同負責召集協商。立法院經濟委員會20日召集朝野黨團協商，但最終無法達成共識，將請立法院長游錫堃擇期再召集協商。

對此，國民黨團23日再度提出2項公決案，包括要求教育部、衛福部規範各級學校、幼托機構、特教機構等膳食一律採用國產牛豬及加工品，並修訂相關規定、罰則於一個月內公告，並發函上述機構禁用萊豬牛及加工品，另要求教育部明定高中以下學校商店不得販售含萊克多巴胺肉品之相關產品。

此外，還包括要求衛福部必須重新委託相關食安專家學者，公開招標執行至少3份「食用肉品暴露萊克多巴胺實證研究之健康風險評估」，研究報告出爐前禁止開放萊豬進口。

立法院23日上午召開院會，無異議通過將「高中以下學校商店不得販售萊豬牛」之公決案增列至討論事項議程，「重新發包實證研究報告且評估結果出爐前不得開放」之公決案則經表決不通過。此外，「要求總統國情咨文報告」、「為開放美豬道歉」則同意列入議程，順序自討論事項中遞延。

此外，立法院會稍早也通過民進黨團提案，針對本次會議議程，同意10月23日、10月27日議程皆進行討論事項，亦即27日將不再邀請行政院長蘇貞昌進行政報告及備詢。

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