雲林零瘦肉精聯盟區塊鏈溯源　提升畜牧軟實力

▲台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠說，養豬業現在遇到最大的瓶頸是內需越來越低迷，推動豬肉區塊鏈溯源制度，有助於台灣豬肉行銷，擴大豬肉內需市場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推動「零瘦肉精聯盟」後，再與中華民國全國商業總會簽訂合作意向書，率全國之先導入區塊鏈技術以強化豬肉產品溯源，建立從飼料廠、畜牧場、分切加工廠至餐桌透明化歷程，讓民眾買的安心、吃的放心，並提高雲林良品豬肉的競爭力。

「零瘦肉精聯盟豬肉區塊鏈溯源計畫」合作意向書簽約儀式由縣長張麗善及中華民國全國商業總會理事長賴正鎰代表簽署；縣府秘書長曾元煌、雲林縣肉品市場總經理黃加安、台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠等人出席觀禮。

張麗善表示，今日縣府再與中華民國全國商業總會合作，率全國之先成為區塊鏈運用於農產品的場域，借重商總區塊鏈研究所的技術，打造雲林良品豬肉溯源系統，運用區塊鏈不可竄改、多方驗證特性，確保消費者能吃到安心、安全、健康的雲林良品豬肉，期許這項技術未來也能運用在其他品項，全面提升雲林農產品的價值。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠說，養豬業現在遇到最大的瓶頸是內需越來越低迷，張縣長推動豬肉區塊鏈溯源制度是對的，除可做為台灣豬肉出口的輔助工具，也能確保消費者吃到的是百分之百的台灣豬肉，有助於台灣豬肉行銷，擴大豬肉內需市場。

▲雲林縣政府推動「零瘦肉精聯盟」後，再與中華民國全國商業總會簽訂合作意向書，率全國之先導入區塊鏈技術以強化豬肉產品溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



區塊鏈研究所執行長鄧萬偉說明，此次與雲林縣的合作是將豬肉的農場來源細節、批號、加工工廠和加工數據、到期日、存儲溫度及運輸細節等產品資訊，以及每一個流程的資訊都記載在安全不可竄改的區塊鏈數據庫上，透過此區塊鏈系統，可隨時查看豬肉的原產地及每一筆中間交易的過程，以此確保商品都是經過檢驗的。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，食安是國人最重視的事，身為雲林子弟，希望藉由這一次的機會，運用區塊鏈的技術，結合產官學界的人才與資源，為故鄉帶來轉型的契機，把雲林豬肉變成一個品牌 ，讓大家都知道雲林豬肉不含瘦肉精，可以吃得放心又健康。

▲雲林縣政府推動「零瘦肉精聯盟」後，再與中華民國全國商業總會簽訂合作意向書，率全國之先導入區塊鏈技術以強化豬肉產品溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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