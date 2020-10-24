3女1男爬山住一晚狂歡…滿地「黃液體」棉被濕！民宿老闆開門崩潰

▲女1男住一晚狂歡…留下滿地「黃液體」棉被也濕！（圖／翻攝臉書社團「靠北登山大小事」）



記者許力方／綜合報導

南投清境一間民宿老闆控訴，21日接了3女1男4名登山客住房，不僅免費升等6人房，還因為他們要提早退房，特地凌晨爬起來做早餐，未料一行人吃完走人，他一開門驚見整棟樓中樓住房被搞破壞，髒亂不堪、吐得滿地。照片引發公憤，事後4人雖回電致歉，網友仍氣憤難平，要求老闆公布姓名要列為黑名單。

民宿老闆22日晚間透過臉書社團「靠北登山大小事」發文，指控有4名登山客前來住民宿，隔天要去爬山，他特別免費升等獨棟的樓中樓6人房招待，還在凌晨4點準備熱呼呼的早餐提供，結果最後退房卻留下髒亂的房間，崩潰大呼「我到底是得罪了多少山友？」

▲開門看到房間被搞破壞，民宿老闆崩潰發文。



曝光的3張照片可見，浴室地上有一大坨用過的衛生紙，還有黃黃的不明液體，房內喝完的酒瓶四散一地，棉被上也沾染一大片弄濕的污漬，掉落地上，整間房被大搞破壞，到處都是用過的衛生紙，讓老闆一進門收拾就傻眼，氣得發文「不需要把我的房間搞成這樣吧？」希望房客主動聯繫賠償、私下道歉，文章隨即引發爭議。

民宿老闆「德哥」23日出面受訪時說，4名山友為了24日去爬山，訂了2500元的4人房，他知道以後熱情款待，因為剛好沒有其他客人住，主動升等6人房不加價，給了一棟有3張大床的房間，因為一行人凌晨4點就要出發，他還配地3點多就起床做早餐，讓4人能吃飽出門。

「不知道是尿還是啤酒，我也不敢聞。」德哥懷疑，地上留下的液體可能是啤酒，反正4人就是喝茫了，在浴室吐了整地都是，客廳也有吐，讓他很生氣，他認為這是個人素質問題，登山不能開玩笑，一直到發文對方才致電道歉，雖然房間設備沒被破壞，但也擔心他們會以這樣的心態爬山破壞山林。

►絕美「奶油鍋」1980元➔888元！煎煮炒炸都可以