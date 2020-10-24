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狂奔影片曝！台南12歲女童被狗追…跑90m「嘴唇發紫」嚇死　媽崩潰

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記者林悅、戴若涵／台南報導

台南關廟一名小五女童2018年間與另名女同學要走路到學校參加暑期輔導，孰料，途中卻遭吳姓男子養的黑狗吠追，她嚇壞狂奔90.6公尺。女童母親接獲校方通知，孩子沒到校上課，趕緊報警處理，這才發現女童趴臥住家附近巷內身亡，心碎放聲大哭。一審判吳男有期徒刑6月，二審審酌吳男與女童家屬已和解，給予緩刑2年確定。

判決指出，12歲女童2018年7月27日上午8時39分許與女同學一起走路上學，行經吳男住處時，吳男所飼養的黑狗突然衝出來追逐，女童受到驚嚇當場在巷內拔腿狂奔90.6公尺，最後倒臥路面，受有下巴、雙側膝蓋、左手肘挫傷、左鼻旁挫傷及淤青痕等傷害，並且因受到驚嚇而右心室擴大心肌病變，導致女童心肌炎引發心因性休克死亡。

女童母親接到老師通知，這才發現女兒怎麼沒有到學校上課，隨即報警處理。警方調閱路口監視器畫面後，趕赴現場救人，但女童被找到時，已經嘴唇發紫、四肢蒼白，經急救後仍回天乏術，女童母親聽聞噩耗，在警詢時崩潰大哭。透過監視器畫面也可發現，女童驚慌逃跑時，還邊跑邊回頭查看。

▲警方調閱監視器像，發現女童疑因被狗逐吠而驚奔逃，成最後身影。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方調閱監視器像，發現女童疑因被狗逐吠而驚奔逃。（圖／記者林悅翻攝）

雖然吳男辯稱，「我覺得很冤枉，如果女童不要走那條路，狗就不會跑出來」，另外，他稱，「黑狗追逐一定距離即停止，女童奔跑移動約90公尺，3分之2以上距離並無黑狗追逐，她轉入無尾巷後並無錄影畫面，無法排除其他造成死亡事故之可能因素」。

但法醫解剖鑑定報告研判，女童若沒有遭犬追吠，導致驚嚇過程，應該還能存活。台南地方認為，女童的死跟黑狗追逐具有相當的因果關係，不採信吳男的說詞，依照過失致死罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

案經上訴台南高分院，法官審酌吳男已與女童母親以180萬元達成和解，也先賠償其中的120萬元，其餘60萬元則分期賠償，決定給予他緩刑2年，並須按期履行賠償義務。全案確定。

▲▼ 台南女童被狗追，人活活嚇死。（圖／東森新聞）

▲▼ 台南女童被狗追活活嚇死，母親得知死訊崩潰。（圖／東森新聞，下同）

▲▼ 台南女童被狗追，人活活嚇死。（圖／東森新聞）

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