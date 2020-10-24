不禮貌鄉民團開戰南投警父子！粉專被消失　團長道歉：這場戰鬥我輸

▲「不禮貌鄉民團」粉專被消失。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

南投縣一名高中生涉嫌性侵同班女同學，並拍下影片、傳給友人看，此事在網路上引爆討論。南投縣草屯分局20日發文呼籲，別再流傳足以辨識被害人的內容，否則可能觸法，粉絲專頁「不禮貌鄉民團」就發文稱「今天草屯分局敢壓新聞，逼網友刪文，我就偏要高調宣傳」，沒想到昨日深夜該粉專就「被消失」。

有網友在PTT稱「不禮貌鄉民團」已經被臉書移除，引起大批鄉民討論，團長也開啟「不禮貌鄉民備份團」，並發文聲明「很抱歉，讓大家失望了，這場戰鬥是我輸了。」

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▲不禮貌鄉民團已經無法在臉書上瀏覽。（圖／翻攝自臉書）



▲不禮貌鄉民團先前貼出事件懶人包。（圖／翻攝自PTT）



聲明內容提到，這幾天協助分享南投某高中的性侵案，但他們製作的懶人包和圖文在昨（23日）晚被臉書強制刪除，查看後台數據後發現，懶人包圖文沒有被回報成垃圾文章，應該不是被檢舉掉，但臉書就強制刪文、並強制登出他的帳號與訊息。

團長表示，「我不清楚是系統自行判定文章不合規定，還是有行政單位直接要求臉書官方處理，目前只能確定的是，我們的粉專現在是被鎖住的狀態」，「如果這是我批判某些混蛋與公職人員該付出的代價，我也接受」，並稱如果舊的粉絲專頁不能恢復，會繼續在「不禮貌鄉民備份團」繼續下去。

▼團長深夜開啟備份團發表聲明。（圖／翻攝自臉書）

