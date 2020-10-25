不禮貌鄉民團被消失！神秘粉專嗆聲「活該」：誰叫你觸犯天條

▲不禮貌鄉民團被消失，粉專「脫北者冰狼」嗆活該。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

南投一名高中生涉嫌性侵女同學，還拍下影片，提供友人傳閱，事件引起網路撻伐。臉書粉專「不禮貌鄉民團」將事件整理成懶人包，放在粉專上讓人瞭解始末，遭到臉書強制刪除，粉專也被鎖定，團長因此出面道歉。對此，另外一個粉專「脫北者冰狼」則嗆聲「活該」，「做事沒方法不社會化，只會用腦衝公審跟帶風向達成你要的目的。」

南投一名高中生涉嫌性侵女同學，還拍下性侵影片，提供同學傳閱，藉此炫耀，引爆熱烈討論，南投市警局草屯分局還為此呼籲網友「留言克制」。

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對於要求網友克制的言論，「不禮貌鄉民團」直接在網路上開槓，將事件始末整理成懶人包，不料圖文都遭到臉書強制刪除，帳號也已被強制登出。

▼南投爆發性侵案，草屯分局出面警告網友，留言不能透露受害者個資。（圖／翻攝草屯分局臉書）



「不禮貌鄉民團」的團長指出，不曉得是系統自動判定「文章不符規定」，或是有行政單位與臉書官方溝通，但粉專的確遭到鎖定，「如果這是我批判某些混蛋與公職人員該付出的代價，我也接受。」

對此，臉書粉專「脫北者冰狼」則說，不禮貌鄉民團「完全就是左膠行為的縮影」，透露未成年的個資，原先就是「臉書的天條」，受到封號處分根本就是活該。

「脫北者冰狼」回應，不禮貌鄉民團後續發文討拍，言論就像受到某些勢力打壓，「啊你都沒想想你把這些個資透漏出來了，那個受害女孩是不是也會因此曝光？」

「脫北者冰狼」批評，不禮貌鄉民團只有腦衝、公審與帶風向，達成想要的目的，連影射個資的基本技巧都不會，「把個資完全打出來你以為你是英雄是不是？會影射別人打壓你不會影射別人個資讓網友知道你這什麼操作？政治受虐兒嗎？」

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▼脫北者冰狼嗆不禮貌鄉民團「活該」。（圖／翻攝臉書）

