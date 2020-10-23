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爸喜嫁女兒！自費買40盒「傳統大餅」送同事　網狂勸退：先不要

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▲▼結婚,婚禮,新娘,新郎,喜餅,婚宴。（圖／pixabay）

▲原PO表示，想自費買40盒喜餅送給同事。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

結婚是人生中重大的事情，每一個小細節都很講究，就算不舉辦婚宴，喜餅、紅包等禮數也是一門很大的學問，一名父親表示，最近要嫁女兒，但是女兒不打算宴客，喜餅的部份打算自費40份，送給同事沾沾喜氣，但是不知道該選什麼款式比較適合。

該名父親在臉書「爆怨2公社」發文，女兒最近要出嫁，打算公證不宴客、不收禮，自己想自掏腰包買40盒喜餅，送給同事且不收禮，「初步構思是：一盒大餅+日頭餅+米香餅」，詢問了周圍年輕同事的意見之後，大家都建議他，「多考慮其他囍餅款式，傳統款當備案」，他因此感到苦惱，不知道要怎麼做選擇。

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▲▼結婚,婚紗,新娘,婚禮。（圖／取自Pixabay）

▲現在年輕人大多喜歡西式喜餅。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出後，許多網友都支持傳統餅，「傳統餅，可是這是你年輕朋友要吃的，應該要參酌他們的意見」、「傳統餅也是很有特色的」、「傳統餅好吃，西式方便好帶但是踩雷機會超高」、「我喜歡傳統餅，西式其實很普通，只是包裝好看」。

也有許多網友認為，現在年輕人大多喜歡西式，份量小容易攜帶，大餅容易放到過期很浪費，「傳統大餅真的好吃，只是很多年輕人，單身或家裡人口少，大餅真的很難消化完，保存期限又短，所以寧可選擇西式喜餅」、「給您建議，給長輩的就準備中式的，年輕人比較愛西式的，中西式都準備一點吧」、「西式喜餅都有單獨包裝，可以帶著，餓了隨時吃」。

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