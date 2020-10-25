旅客滑倒左顴骨骨折！溫泉會館合法性遭質疑　業者：深感抱歉已和解

▲停車場一大片青苔，釀住客吳先生重摔在地，左臉顴骨骨折。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者黃宥寧／新北報導

交通部觀光局從7月起推出安心旅遊補助，許多人使用補助「報復性」旅遊，但一位網友本來是高興出去玩，卻釀出意外，他在臉書社團《爆料公社》指出，入住烏來某溫泉會館，因為會館的室外停車場長滿青苔，導致他重摔在地，到醫院急診發現左臉顴骨骨折，險些開刀，也意外得知此會館尚未拿到政府所給的合格旅宿登記證。

網友吳先生24日在《爆料公社》PO文，他使用政府安心旅遊補助，攜全家前往烏來某溫泉會館入住，先請妻兒進房，他自行拿行李，當晚下著毛毛雨，停車場滿是青苔，他形容根本像滑水道，從駕駛座出來往後車廂取行李，一手拿著雨傘，沒想到下一秒他就因地面青苔濕滑滑到在地，根本來不及防備。

他先是側臉著地，接著暈過去，不知時間過了多久才被雨淋醒，爬起來進房。一進房老婆嚇壞，因為滿身是傷，好險妻子是護理師，立刻向櫃台反應並依專業SOP開始幫他觀察受傷部位。原本想請櫃檯協助下山急診，但櫃檯回應晚上烏來沒診所，要下山到大醫院車程約1小時，櫃台人手短缺也沒辦法協助載吳先生下山，只好先使用冰塊冰敷臉部。但令人傻眼的是，櫃台急救箱連基本的生理食鹽水都沒有，僅有OK蹦，好險護理師妻子隨身都會攜帶基本藥物。吳先生當晚吃了止痛藥、帶著暈眩到隔天早上。

隔天一早到醫院急診，照了X光及斷層，立刻遭急診醫師要求住院，吳先生本想應該吃個止痛藥應該可以撐完旅遊全程，看了斷層掃描才得知左顴骨骨折並且裂開，差個幾公分就得開刀！事後致電多通至溫泉會館，會館卻愛理不理，讓他非常生氣，會館雖然表示會派人到醫院關心，卻也等不到人。

事後吳先生打電話問市政府觀光局，才意外得知該溫泉會全是非法，溫泉會館有兩間分館，一間位於烏來另一間則是在宜蘭礁溪，礁溪分館是合法的，令吳先生質疑他們根本是合法掩護非法。

吳先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他們是從南部上來台北玩，目前傷勢就是左顴骨骨折，醫生建議兩種治療方法，第一種是開刀；第二種則是讓傷口保守治療，但時間可能需要長達半年左右。吳先生無奈表示，他想使用保守治療，因為開刀之後還需要微整形，並表示真的是差點就破相！對於該溫泉旅館為非法，吳先生提到政府方面是說該溫泉會館是非法，但會館則是向他澄清是合法，也搞到他相當混亂。吳先生說，目前溫泉會館已經派人到醫院慰問且會擔起所有醫療費用，雙方已經簽和解書了，他低調表示，不希望溫泉會館因為他而必須關門。

對此該溫泉會館也在臉書粉絲專頁發出聲明，「表示針對10/21入住吳姓客人因天雨路滑導致跌倒受傷事件，敝會館於10/23接獲通知住院即由會館副理致電關心，並於10/24上午9：30左右親至醫院問候，致上慰問金及水果禮盒，會館承諾將負擔全部醫療費用，雙方『同時也』簽立合解書，會館經營溫泉浴室是合法營業（附經濟部核准函），且投保公共意外責任險、火災保險，領有水權狀，針對吳姓住客跌倒事件，會館除深感抱歉，負擔責任外，針對停車場地板也立即清洗，期許以更好、更安全的品質提供給每一位造訪的客人！」

▼溫泉會館發出聲明，表示已與受傷吳先生簽和解書 。（圖／翻攝自溫泉會館臉書專頁）

針對此次意外事件，溫泉會館陳經理受訪表示，他們已經開業10多年，這是第一次發生意外，對於是否為非法，她則表示，因為該溫泉會館位於水質、水量保護區，所以政府尚未發放登記證照，但他們確實是擁有營業登記證的，並且都有為每位客人投保公共意外責任險，這次意外也會竭盡全力負責吳先生所有醫療費用。

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