　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旅客滑倒左顴骨骨折！溫泉會館合法性遭質疑　業者：深感抱歉已和解

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲停車場一大片青苔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲停車場一大片青苔，釀住客吳先生重摔在地，左臉顴骨骨折。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者黃宥寧／新北報導

交通部觀光局從7月起推出安心旅遊補助，許多人使用補助「報復性」旅遊，但一位網友本來是高興出去玩，卻釀出意外，他在臉書社團《爆料公社》指出，入住烏來某溫泉會館，因為會館的室外停車場長滿青苔，導致他重摔在地，到醫院急診發現左臉顴骨骨折，險些開刀，也意外得知此會館尚未拿到政府所給的合格旅宿登記證。

網友吳先生24日在《爆料公社》PO文，他使用政府安心旅遊補助，攜全家前往烏來某溫泉會館入住，先請妻兒進房，他自行拿行李，當晚下著毛毛雨，停車場滿是青苔，他形容根本像滑水道，從駕駛座出來往後車廂取行李，一手拿著雨傘，沒想到下一秒他就因地面青苔濕滑滑到在地，根本來不及防備。

他先是側臉著地，接著暈過去，不知時間過了多久才被雨淋醒，爬起來進房。一進房老婆嚇壞，因為滿身是傷，好險妻子是護理師，立刻向櫃台反應並依專業SOP開始幫他觀察受傷部位。原本想請櫃檯協助下山急診，但櫃檯回應晚上烏來沒診所，要下山到大醫院車程約1小時，櫃台人手短缺也沒辦法協助載吳先生下山，只好先使用冰塊冰敷臉部。但令人傻眼的是，櫃台急救箱連基本的生理食鹽水都沒有，僅有OK蹦，好險護理師妻子隨身都會攜帶基本藥物。吳先生當晚吃了止痛藥、帶著暈眩到隔天早上。

隔天一早到醫院急診，照了X光及斷層，立刻遭急診醫師要求住院，吳先生本想應該吃個止痛藥應該可以撐完旅遊全程，看了斷層掃描才得知左顴骨骨折並且裂開，差個幾公分就得開刀！事後致電多通至溫泉會館，會館卻愛理不理，讓他非常生氣，會館雖然表示會派人到醫院關心，卻也等不到人。

事後吳先生打電話問市政府觀光局，才意外得知該溫泉會全是非法，溫泉會館有兩間分館，一間位於烏來另一間則是在宜蘭礁溪，礁溪分館是合法的，令吳先生質疑他們根本是合法掩護非法。

吳先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他們是從南部上來台北玩，目前傷勢就是左顴骨骨折，醫生建議兩種治療方法，第一種是開刀；第二種則是讓傷口保守治療，但時間可能需要長達半年左右。吳先生無奈表示，他想使用保守治療，因為開刀之後還需要微整形，並表示真的是差點就破相！對於該溫泉旅館為非法，吳先生提到政府方面是說該溫泉會館是非法，但會館則是向他澄清是合法，也搞到他相當混亂。吳先生說，目前溫泉會館已經派人到醫院慰問且會擔起所有醫療費用，雙方已經簽和解書了，他低調表示，不希望溫泉會館因為他而必須關門。

對此該溫泉會館也在臉書粉絲專頁發出聲明，「表示針對10/21入住吳姓客人因天雨路滑導致跌倒受傷事件，敝會館於10/23接獲通知住院即由會館副理致電關心，並於10/24上午9：30左右親至醫院問候，致上慰問金及水果禮盒，會館承諾將負擔全部醫療費用，雙方『同時也』簽立合解書，會館經營溫泉浴室是合法營業（附經濟部核准函），且投保公共意外責任險、火災保險，領有水權狀，針對吳姓住客跌倒事件，會館除深感抱歉，負擔責任外，針對停車場地板也立即清洗，期許以更好、更安全的品質提供給每一位造訪的客人！」

▼溫泉會館發出聲明，表示已與受傷吳先生簽和解書 。（圖／翻攝自溫泉會館臉書專頁）

▲溫泉會館發出聲明，表示已與受傷吳先生簽和解書 。（圖／翻攝自溫泉會館臉書社團）

針對此次意外事件，溫泉會館陳經理受訪表示，他們已經開業10多年，這是第一次發生意外，對於是否為非法，她則表示，因為該溫泉會館位於水質、水量保護區，所以政府尚未發放登記證照，但他們確實是擁有營業登記證的，並且都有為每位客人投保公共意外責任險，這次意外也會竭盡全力負責吳先生所有醫療費用。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

慾望公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回　綠帽警察夫怒告



►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
澎恰恰遭黑衣人圍堵…民眾急報案！警方回應了
肉鬆排第2名！12款麵包「胖死排行榜」　第1名飆破500大卡
快訊／新北石門洞驚見「紅衣女屍」　仰躺礁岩上
小豬曝「三人行」背後真相　還原男友劈腿染病始末
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎恰恰亞太三溫暖遭黑衣人圍堵...民眾急報案：歹徒綁人！警曝真相

房間有小孩哭聲！女大生怕爆找陪宿…男睡4天忍不住「下場慘了」

旅客滑倒左顴骨骨折！溫泉會館合法性遭質疑　業者：深感抱歉已和解

快訊／新北石門洞驚見「紅衣女屍」！仰躺礁岩上　遺體浮腫

與機台主熱炒店「面交玩偶」！她喝醉遭撿屍、拍裸照…酒醒秒崩潰

全班面前叫學生「勃雞」...導師帶頭嘲諷！超扯原因曝　要賠10萬

港人李彬豪在台雇徵信業者跟蹤港學運人士　移民署今驅逐出境

女駕駛停高雄巨蛋百貨旁停車場　車頂、後擋風玻璃遭鋼珠彈掃射

女子7年前遭撿屍性侵成懸案　惡狼因「一口唾液」栽了

水公司主任路倒亡　家屬慟：老母等不到兒回家吃飯...求監視器查死因

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

澎恰恰亞太三溫暖遭黑衣人圍堵...民眾急報案：歹徒綁人！警曝真相

房間有小孩哭聲！女大生怕爆找陪宿…男睡4天忍不住「下場慘了」

旅客滑倒左顴骨骨折！溫泉會館合法性遭質疑　業者：深感抱歉已和解

快訊／新北石門洞驚見「紅衣女屍」！仰躺礁岩上　遺體浮腫

與機台主熱炒店「面交玩偶」！她喝醉遭撿屍、拍裸照…酒醒秒崩潰

全班面前叫學生「勃雞」...導師帶頭嘲諷！超扯原因曝　要賠10萬

港人李彬豪在台雇徵信業者跟蹤港學運人士　移民署今驅逐出境

女駕駛停高雄巨蛋百貨旁停車場　車頂、後擋風玻璃遭鋼珠彈掃射

女子7年前遭撿屍性侵成懸案　惡狼因「一口唾液」栽了

水公司主任路倒亡　家屬慟：老母等不到兒回家吃飯...求監視器查死因

遭史努比狗狗狠批　湖人格林：不當成是個人恩怨

三星李健熙病逝！「第二名無用」16大金句　引領南韓成世界經濟巨擘

長榮航空半程馬周庭印重返半馬冠軍　曹純玉、謝千鶴創三連霸

三倍券遊嘉義　幸運得主899元加油發票抽中市價54萬汽車

郵寄投票大增…加州選後17天收到都算！　美選舉日恐變「選舉月」

中職／統一26日起備戰總冠軍　30日北上台中

習近平警告台灣知所進退　蘇貞昌：國民黨當年也老用戰爭恐嚇人民

媽祖率眾神尊通過加持　5.1億元新宜蘭橋25日第一階段通行

外婆吃早餐！6毛孫「自動集合」圍一圈當保鑣　媽笑：剛吃飽欸

李千那挑染銀白色！　高鐵自拍「激帥新髮型」曝…網驚：好不一樣

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

即／台中惡火夜噬民宅！女兒死亡

人妻買票進貓纜站…詭墜20米亡！

偷龍柏切19段　男返家撞公車死亡

洗車廠老闆遭砍　妹妹崩潰：神明說過了

新北石門洞礁岩驚見女屍仰臥

新竹女登七彩湖失蹤　隊友看她落單

女兒罹心臟病恐猝死　鬼父性侵嗆「到閻羅王那裡再說」

每天爬上少女的床…噁男「下身躁動」她卻呼呼大睡

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

高一少女被男網友載走　母淚求：還我女兒

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

更多熱門

相關新聞

避雷針30樓墜落　女被砸20骨折慘死

避雷針30樓墜落　女被砸20骨折慘死

遼寧大連發生一起離奇死亡意外，一名42歲女子20日晚間行經中山區人民路附近一棟30層樓高大樓前時，疑似樓頂的避雷針金屬裝置突然掉落，剛好砸中她，當場倒地昏迷，一動也不動，現場路樹也被砸斷，造成女子全身22處骨折，送醫傷重不治。

秋冬泡溫泉　觀光局啟動溫泉旅行

秋冬泡溫泉　觀光局啟動溫泉旅行

北投泡湯邊看「白雪紛飛」附萬聖蛋糕

北投泡湯邊看「白雪紛飛」附萬聖蛋糕

國巨前人資長勾人妻　臨陣緊張：守住最後防線

國巨前人資長勾人妻　臨陣緊張：守住最後防線

她違規橫越6線道大馬路　遭撞噴飛倒地

她違規橫越6線道大馬路　遭撞噴飛倒地

關鍵字：

烏來溫泉摔倒急診骨折住客旅遊補助

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面