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講台檢查作業！色班導「伸進去壞壞」同學全程目睹　3國小妹被摸遍淚崩

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（示意圖／翻攝自Unsplash）

▲女學生遭老師猥褻。（示意圖／CTWANT提供）

文／CTWANT

大陸一名葉姓小學老師自2018年開始，多次以檢查作業為由，要女同學從座位上起身到講台前，再趁機把手伸進裙子猥褻，甚至藉口女學生題目做錯，拍打其大腿內側懲罰。當地法院審理後，認定葉師利用職務之便對多名12歲以下之未成年人進行猥褻，依猥褻兒童罪判刑7年，且出獄5年內不得從事教育相關工作。

綜合陸媒報導，葉男於2018年9月至2019年6月間，在福建省莆田市秀嶼區某小學擔任班主任兼語文老師，不料他卻多次藉著職務之便，要女學生到講台前供其猥褻。被害人蘭蘭（化名）指控，老師經常點名同學到講台前檢查作業，並用各種理由對女孩們摟摟抱抱，還曾把手伸進自己的裙子裡亂摸。

另一名女學生文文（化名）則透露，她有次在講台上被葉師當著全班同學的面猥褻，有時題目做錯了，對方還會拍打自己的大腿內側；不僅如此，2019年9月開學第一天，她就被葉姓班導單獨叫到教室外，厲聲警告說「警察有問，你們不要亂說話」。

此外，其他多名同學也證稱，曾看到班主任在講台上對女生做出親密舉動，他們都覺得「這種行為不正常」，因為男女有別，何況是老師和學生，但因害怕遭責罵，一直不敢向其他老師或校長反映。直到另名女同學林林（化名）也碰到類似遭遇，她才鼓起勇氣將葉師的行徑告知家長，全案因而曝光。

一審法院審酌，被告作為人民教師，竟違背師德師風，多次利用職務便利在公共場所對多名未滿12歲的女學生實施猥褻，情節惡劣，其行為已構成猥褻兒童罪，判處有期徒刑7年，並禁止他在出獄或假釋5年內從事教育、培訓、看護等與未成年人有關的職業。全案上訴二審，福建莆田市中級人民法院近日駁回上訴，維持原判。

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