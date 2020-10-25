萬大發電廠、雪霸國家公園爭綠遊人氣王　1天投3票抽Apple Watch

▲萬大發電廠。（圖／翻攝台電綠網）



記者許展溢／台北報導

環保署今年首次辦理「綠遊環教場所，人氣王就是我」網路人氣票選活動，結合綠色旅遊的概念，邀請場所進行投稿推薦與介紹自身場所的優點特色，截至目前萬大發電廠、雪霸國家公園票數名列前茅，11月10日中午12點前民眾都可上網投票，選出最喜愛的環境教育設施場所，還可參與抽獎，並有機會獲Apple Watch等多項好禮，每人一天可投3票。

環保署表示，全台環境教育設施場所約200處，環境教育設施場所也漸漸多元化，為了讓生硬、難懂的環保知識能快速被理解，各環教場所規劃出許多有趣的體驗課程，推廣環境保護的知識與技能，每一類型及場所都有其特色故事及環境保護使命。本次辦理「綠遊環教場所，人氣王就是我」網路人氣票選活動，是盼藉此強化民眾對環境教育設施場所的認識，進而願意前往環境教育設施場所實地體驗學習，在安排旅遊行程時，更可加入環境教育設施場所之行程並參與環境教育課程，讓旅遊更具意義與趣味。

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▲雪霸國家公園。（圖／翻攝登峰造極雪霸之美）



環保署指出，這次並設置「讚聲獎」68個獎項，首獎Apple watch一名、貳獎Airpods二名等多項好禮，鼓勵民眾踴躍參與，每人每日可投3票，每投1票即可獲1次抽獎資格；以及環境教育設施場所「人氣獎」，獲得最多票數的前五名環境教育設施場所將進行公開表揚，另針對投票給人氣獎的民眾設置「加碼禮」，將於投給獲得人氣票選第一名場所的民眾中，抽出兩位幸運的得主，可獲得「加碼禮」家樂福購物禮券5000元。活動詳情可搜尋「綠遊環教場所人氣王就是我」，票選期間至11月10日中午12點止，總獎額高達7萬元。