　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬大發電廠、雪霸國家公園爭綠遊人氣王　1天投3票抽Apple Watch

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼萬大發電廠。（圖／翻攝台電綠網）

▲萬大發電廠。（圖／翻攝台電綠網）

記者許展溢／台北報導

環保署今年首次辦理「綠遊環教場所，人氣王就是我」網路人氣票選活動，結合綠色旅遊的概念，邀請場所進行投稿推薦與介紹自身場所的優點特色，截至目前萬大發電廠、雪霸國家公園票數名列前茅，11月10日中午12點前民眾都可上網投票，選出最喜愛的環境教育設施場所，還可參與抽獎，並有機會獲Apple Watch等多項好禮，每人一天可投3票。

環保署表示，全台環境教育設施場所約200處，環境教育設施場所也漸漸多元化，為了讓生硬、難懂的環保知識能快速被理解，各環教場所規劃出許多有趣的體驗課程，推廣環境保護的知識與技能，每一類型及場所都有其特色故事及環境保護使命。本次辦理「綠遊環教場所，人氣王就是我」網路人氣票選活動，是盼藉此強化民眾對環境教育設施場所的認識，進而願意前往環境教育設施場所實地體驗學習，在安排旅遊行程時，更可加入環境教育設施場所之行程並參與環境教育課程，讓旅遊更具意義與趣味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雪霸國家公園。（圖／翻攝登峰造極雪霸之美　　）

▲雪霸國家公園。（圖／翻攝登峰造極雪霸之美）

環保署指出，這次並設置「讚聲獎」68個獎項，首獎Apple watch一名、貳獎Airpods二名等多項好禮，鼓勵民眾踴躍參與，每人每日可投3票，每投1票即可獲1次抽獎資格；以及環境教育設施場所「人氣獎」，獲得最多票數的前五名環境教育設施場所將進行公開表揚，另針對投票給人氣獎的民眾設置「加碼禮」，將於投給獲得人氣票選第一名場所的民眾中，抽出兩位幸運的得主，可獲得「加碼禮」家樂福購物禮券5000元。活動詳情可搜尋「綠遊環教場所人氣王就是我」，票選期間至11月10日中午12點止，總獎額高達7萬元。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
獨／澎恰恰被8警車包圍！遭大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌
前參謀總長曝「可能對台灣動手」：當年也沒人相信中共會抗美援朝
JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳　網看呆：長得不一樣
參加完《星光》忍13年！徐凱希挨罵勾引男選手：我根本是附屬品
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

斷軌44公分通報不實！再爆懲處「吹哨人」　台鐵：已重啟調查

朴子市文化里長推夜市美食　限時吃完臭豆腐鍋領10萬

沒錢也能叫外送？客鑽漏洞「按1鍵」下次再付　內行怒：僅司機知道

超前部署後疫情時代！航港局、師大聯手培育「雙語海運人才」

「每隔一星期就生成一個」　鄭明典揭颱風窩：沿著類似路徑移動

萬大發電廠、雪霸國家公園爭綠遊人氣王　1天投3票抽Apple Watch

帛琉旅遊泡泡破滅　旅遊業者哀號：保證年底倒1000家

永遠想得比客戶多一點　東森購物客服之星葉家珮

疫情助攻零接觸付款　計程車大數據揭全台「無現金城市」排名

遠航飛機「降價二拍」　大砍超過100萬求脫手！拍賣時間出爐

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

斷軌44公分通報不實！再爆懲處「吹哨人」　台鐵：已重啟調查

朴子市文化里長推夜市美食　限時吃完臭豆腐鍋領10萬

沒錢也能叫外送？客鑽漏洞「按1鍵」下次再付　內行怒：僅司機知道

超前部署後疫情時代！航港局、師大聯手培育「雙語海運人才」

「每隔一星期就生成一個」　鄭明典揭颱風窩：沿著類似路徑移動

萬大發電廠、雪霸國家公園爭綠遊人氣王　1天投3票抽Apple Watch

帛琉旅遊泡泡破滅　旅遊業者哀號：保證年底倒1000家

永遠想得比客戶多一點　東森購物客服之星葉家珮

疫情助攻零接觸付款　計程車大數據揭全台「無現金城市」排名

遠航飛機「降價二拍」　大砍超過100萬求脫手！拍賣時間出爐

小豬曝「三人行」背後超傻真相！還原被劈始末IG急澄清：不是性病

黃敏惠關懷役政　赴大林中坑營區探視役男

忙打遊戲指示「勿打電話」　外送員找不到連call...慘遭狂毆腦損傷

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

謝欣穎難得PO媽媽正臉照！　慶生「謝家全員到齊」網驚：神韻好像

斷軌44公分通報不實！再爆懲處「吹哨人」　台鐵：已重啟調查

肉鬆排第2名！12款麵包「胖死排行榜」　營養師見小時最愛：吃不下

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

台中外埔三大花海一次賞完！必拍唯美粉紅花海、耀眼黃金海

女子7年前遭撿屍性侵成懸案　惡狼因「一口唾液」栽了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

士林夜市攤販淚「已關100多家」

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

玩具「斷在裡面」痛爆　竟是男友塞錯洞

念私大被羞辱！醫大男友和爸當眾羞辱她

今晨16.8℃　下週北台濕冷下探15度

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

捐精多年後與女兒相認還跟孕母戀愛

吃土男爽買12 Pro！黑歷史超狂

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

放火JKF過夜青青　律師點出「1疑點」

更多熱門

相關新聞

FENDI幫Apple Watch加金殼變懷錶

FENDI幫Apple Watch加金殼變懷錶

精品推出AirPods保護套早已見怪不怪，FENDI更顛覆想像，與近年興起的英國輕奢華配件品牌CHAOS合作，推出讓果粉們尖叫的設計，有毛絨絨療癒的Macbook保護貼、Apple Watch錶殼，甚至將觸控筆變成了超時髦的耳環！

台灣5星特優公廁評比出爐！

台灣5星特優公廁評比出爐！

環保署、歐洲經貿辦事處淨灘清出404公斤垃圾

環保署、歐洲經貿辦事處淨灘清出404公斤垃圾

收假日高屏空氣超髒「亮紅燈」！

收假日高屏空氣超髒「亮紅燈」！

環保署、檢警破獲非法棄置廢棄物集團

環保署、檢警破獲非法棄置廢棄物集團

關鍵字：

環保署綠遊環教場所萬大發電廠雪霸國家公園AppleWatch

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

士林夜市攤販淚「已關100多家」

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面