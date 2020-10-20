台灣5星特優公廁評比出爐！國人最愛加油站、高鐵和松山機場

▲高鐵雲林車站親子廁所。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

環保署舉辦「全民綠生活公廁評比享綠點」活動，從8月14日至9月30日，共有1萬1千多位民眾參與，全國共有1萬6012座公廁被評分，其中8554座被評為5星特優公廁，占53%；被評為1星待改善公廁則有188座，僅占1.1%。

環保署表示，這次民眾評比最多的公廁類別為加油站，共有1945座被評比，占評比總數12%、其次依序為公園1257座，占8%、觀光地區及風景區1028座，占6%、醫院822座，占5%、圖書館560座，占3%等。

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▲中油仁德服務區南下加油站公廁環境綠美化。（圖／環保署提供）



環保署指出，這些被評比較多公廁的類別正為民眾較常使用且關心，環境整潔度需要持續維護，評比活動也選出許多優質公廁，例如台南市中油仁德服務區南下加油站乾淨明亮，環境美化佳；高鐵公司台中、雲林、嘉義、左營等站以及台北市松山機場，設備充足，且友善乾淨；台泥文創市集園區公廁空間舒適且管理良好；交通部公路總局台北區監理所，環境布置可愛插圖；為感謝用心維護這些五星級公廁的管理單位及清潔人員，將擇期公開表揚。

此外，民眾在本次活動，反映待改進的公廁，環保署提到，主要意見多為垃圾滿溢、地板濕滑或有異味，已與各地方環保局聯手督促公廁管理單位改善，也將持續追蹤及輔導。雖然評比活動已結束，但在活動網站已新增「我有意見」選項提供民眾通報公廁情形，民眾在外時，可利用活動網站或下載環境即時通APP，共同監督公廁環境衛生。

▲交通部台北區監理所可愛插圖環境布置。（圖／環保署提供）



另外，為感謝參加評比民眾，環保署已進行抽獎，共有260名幸運兒獲得超商電子禮券，另外加碼贈送環保綠點5000點者，計有2013位民眾獲得，得獎名單已公布在活動網站。