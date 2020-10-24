　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

歷史文物修復鬧人才荒　文資局推「匠作築薪」展盼新血加入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

傳統歷史文物、資產修復技術隨著老師傅凋零，部分恐失傳，為讓民眾更深刻瞭解及體會文化資產保存技術之內涵，同時吸引更多新血投入文化資產修復產業，文化部文化資產園區24日起推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，現場還有大型漢式建築棟架，以棟架來解譯臺灣大木作勾鬪疊的榫接技術，展現傳統建築營造的力與美。

為傳承文化資產保存技術及傳統技術人才之培育，文資局從去年5月成立「文資傳匠工坊」，迄今已開設13班次，培育超過338名學員。

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）

▲現場還有大型漢式建築棟架。（圖／記者游瓊華攝）

文化部文化資產局長施國隆表示，目前我國建築物類文化資產的登錄與指定數量已超過2500多處，其中高達6成以上屬木構造建築，然而有能力修復古蹟、歷史建築之傳統匠司人才面臨嚴重斷層，其中尤以大木作的修復技術人才的需求最高。

施國隆也提到，這次展覽將透過構築與建造的方式，展現大木作司阜在大木作的構築與建造過程中，如何認識材料的本質、運用工具、遵循工序、掌握要訣，習得傳統大木作技術，發揮職人、工匠精神，並進行文化資產的保存修復工作。

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）

ET快訊
林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！　1個月前被問離婚這樣說
雷／《我的婆婆》鍾欣凌揭「餅店留給兒」內幕　網看哭
李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！　自爆回家很懊悔
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020漫遊老街溪5000人健走　鄭文燦：中壢在改變進步

全民音樂野餐會親子同樂！　李柏坊：全台最幸福所在是大溪

2020台中創客嘉年華登場　逾60組創客爭show創意

揮別瓦斯明火危險　台中羿麗智能推IH爐3D立體精品

LINE Chatbot對話機器人設計大賽　台科大「Shooly—水電資訊媒合平台」奪冠

助身障兒童走出戶外　 LLB挑戰者盃熱身賽台中登場

歷史文物修復鬧人才荒　文資局推「匠作築薪」展盼新血加入

楊梅休閒農業區農業輔導成果發表　各式仙草料理亮眼呈現

桃園閩臺宮「媽祖昇天祭」活動　10/25網紅歌星新歌演唱會

屏東砸3.7億蓋「國際溜冰場」！預計明年7月底完工 　網驚：10年後...

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

2020漫遊老街溪5000人健走　鄭文燦：中壢在改變進步

全民音樂野餐會親子同樂！　李柏坊：全台最幸福所在是大溪

2020台中創客嘉年華登場　逾60組創客爭show創意

揮別瓦斯明火危險　台中羿麗智能推IH爐3D立體精品

LINE Chatbot對話機器人設計大賽　台科大「Shooly—水電資訊媒合平台」奪冠

助身障兒童走出戶外　 LLB挑戰者盃熱身賽台中登場

歷史文物修復鬧人才荒　文資局推「匠作築薪」展盼新血加入

楊梅休閒農業區農業輔導成果發表　各式仙草料理亮眼呈現

桃園閩臺宮「媽祖昇天祭」活動　10/25網紅歌星新歌演唱會

屏東砸3.7億蓋「國際溜冰場」！預計明年7月底完工 　網驚：10年後...

新北三和國小「小農夫市集」秀食力　推廣在地食農健康好生活

2020漫遊老街溪5000人健走　鄭文燦：中壢在改變進步

全民音樂野餐會親子同樂！　李柏坊：全台最幸福所在是大溪

2020台中創客嘉年華登場　逾60組創客爭show創意

揮別瓦斯明火危險　台中羿麗智能推IH爐3D立體精品

中職／統一獅「把失去的贏回來」　賴清德一眼看出藏頭有洋蔥

LINE Chatbot對話機器人設計大賽　台科大「Shooly—水電資訊媒合平台」奪冠

拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛　網：有兩架IDF

陳瑞振、黃文博加入陣容　東石高中教練團大升級

地方熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

夫天天探望　婦昏迷300天奇蹟甦醒

屏東砸3.7億蓋國際溜冰場　明年7月底完工

投誠地好近！居民怕成「共軍標靶」：很危險

埔鹽順澤宮明天冠軍路跑　補給站被倒發臭豆渣

彰化首座百貨公司來了　縣長證實

宜蘭衛生所史上首位骨科醫師駐診　25日免費骨質篩檢

做手工養4孫　64歲嬤：感謝慈濟

「萬里蟹」是漁民乘驚濤駭浪換來

廣三SOGO生日慶登場　10/31推萬聖大遊行

吊車臂勾斷電桿掉落電線造成機車騎士摔傷

更多熱門

相關新聞

國家漫畫博物館續留台中2地點曝光

國家漫畫博物館續留台中2地點曝光

文化部今（21）日宣布，「國家漫畫博物館」經重新選址後，初步擇定台中市「帝國製糖廠台中營業所」及「台鐵新民街倉庫群」2處作為設置地點，將以軟硬體籌備並行，逐步籌設國家級漫畫博物館，系統性推動典藏、保存、研究及推廣台灣原創漫畫，讓台灣漫畫被世界看見。

國家文化記憶庫上線！查禁書畫面曝光

國家文化記憶庫上線！查禁書畫面曝光

黃偉哲偕立委拜會李永得

黃偉哲偕立委拜會李永得

文化部跟風「最引以為傲的奢侈」網笑瘋

文化部跟風「最引以為傲的奢侈」網笑瘋

國美館館長不續任！截圖爆內幕

國美館館長不續任！截圖爆內幕

關鍵字：

文化資產局文化部施國隆匠作築薪

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面