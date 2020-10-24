歷史文物修復鬧人才荒　文資局推「匠作築薪」展盼新血加入

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

傳統歷史文物、資產修復技術隨著老師傅凋零，部分恐失傳，為讓民眾更深刻瞭解及體會文化資產保存技術之內涵，同時吸引更多新血投入文化資產修復產業，文化部文化資產園區24日起推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，現場還有大型漢式建築棟架，以棟架來解譯臺灣大木作勾鬪疊的榫接技術，展現傳統建築營造的力與美。

為傳承文化資產保存技術及傳統技術人才之培育，文資局從去年5月成立「文資傳匠工坊」，迄今已開設13班次，培育超過338名學員。

▲現場還有大型漢式建築棟架。（圖／記者游瓊華攝）



文化部文化資產局長施國隆表示，目前我國建築物類文化資產的登錄與指定數量已超過2500多處，其中高達6成以上屬木構造建築，然而有能力修復古蹟、歷史建築之傳統匠司人才面臨嚴重斷層，其中尤以大木作的修復技術人才的需求最高。

施國隆也提到，這次展覽將透過構築與建造的方式，展現大木作司阜在大木作的構築與建造過程中，如何認識材料的本質、運用工具、遵循工序、掌握要訣，習得傳統大木作技術，發揮職人、工匠精神，並進行文化資產的保存修復工作。

▲文化部文資局推出「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」，盼年輕人加入文資修復行列。（圖／記者游瓊華攝）