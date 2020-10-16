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國家文化記憶庫上線！查禁書、老漫畫⋯百年來珍貴資料畫面曝光

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▲▼「國家文化記憶庫」入口網站上線。（圖／記者林育綾攝）

▲「國家文化記憶庫」入口網站上線，收藏超過270萬筆資料。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「國家文化記憶庫」入口網站將於10月17日台灣文化日正式上線！文化部李連權次長表示，「一個國家沒有記憶，就沒有文化。」而這是台灣最豐富的記憶庫，收藏百年來的珍貴記憶，目前累積超過270萬筆資料。包括解嚴前警總在商家「查禁書」的真實畫面，還有被封禁與銷毀的老漫畫，都能找到，未來也希望全民共有、共寫，除了教育功能，還能跟影視音產業結合，成為有產值的資料庫。

▲▼「國家文化記憶庫」入口網站上線，民國73年查禁書畫面曝光。（圖／國家文化記憶庫）

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▲▼「國家文化記憶庫」入口網站上線，民國73年查禁書畫面曝光。（圖／國家文化記憶庫）

▲▼「國家文化記憶庫」入口網站上線，民國73年查禁書畫面曝光。（圖／國家文化記憶庫）

「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」由文化部在前瞻基礎建設之數位建設計畫提出，希望加速推動文化資源的開放利用，促進民眾參與在地知識與記憶的保存；而網站可作為文化素材與故事匯聚的「文化銀行」，讓台灣文化的美麗與榮耀能「開放全民共享」。

文化部自2017年9月起，整合22個縣市政府、117個民間單位、18個中央跨部會及12個文化部部屬博物館，共同協力推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，至今共計收存多達270萬筆以上資料！

▲▼「後場音像紀錄工作室」楊力州導演，紀錄布袋戲大師陳錫煌完整的操偶手藝。（圖／翻攝自國家文化記憶庫網站）

▲「後場音像紀錄工作室」楊力州導演，紀錄布袋戲大師陳錫煌完整的操偶手藝。（圖／翻攝自國家文化記憶庫網站）

包括「後場音像紀錄工作室」楊力州導演，紀錄布袋戲大師陳錫煌完整的操偶手藝。「微笑唸歌團」則蒐集楊秀卿老師等說唱藝人，還有當時藥商與電台的唸歌資料，展現台灣早期庶民傳唱記憶。而童年漫畫公司以葉宏甲老師創作風靡台灣5、6年級的《諸葛四郎》經典IP出發，廣邀漫畫家後代及書迷參與，完成7372頁漫畫、1749筆文獻手稿之數位保存，並透過群眾募資復刻漫畫，發展異業合作推廣。

《諸葛四郎》漫畫作家葉宏甲的兒子葉佳龍提到，很多人對於漫畫的印象是日本，但其實台灣在1955到1965期間，是台漫發展非常蓬勃的時期，很可惜後來「審查制度」對出版的打壓，1966年審查制正式實施後，很多漫畫未出版就被銷毀。如今解嚴不再有「禁書」，也讓他有了使命感，要透過各種方式讓人們看見當時精彩的作品，還曾經與紙風車劇團合作，推出老漫畫改編的兒童劇。

▲▼「國家文化記憶庫」入口網站上線。（圖／記者林育綾攝）

▲《諸葛四郎》漫畫作家葉宏甲的兒子葉佳龍提到，1966年審查制正式實施後，很多漫畫未出版就被銷毀。（圖／記者林育綾攝）

而梭夢創意有限公司則以「追尋天橋上的時光-中華商場與台北庶民生活記憶計畫」收存了屬於台北的文化記憶與故事；教育部國家教育研究院《台灣小故事101》，則分別以島國意象、族群歷史、本土藝文、打拼精神等面向，啟發國人對台灣主體文化的認識與認同。中央研究院數位文化中心《本草圖譜》數位博物館，結合農委會林試所標本館及台北植物園植株影像資料庫，提供台灣完整植物圖像。

「國家文化記憶庫」入口網站的特色亮點包括：

一、建立完整的台灣文化內容共構平台：收錄以台灣為主之各博物館特色典藏及在地記憶素材，從史前到當代，從經典到庶民，從台灣重要文化人物如郭芝苑、葉宏甲、陳錫煌，到全台各地不同社區或社群的在地文史紀錄，一站到位。

二、建立以時空資訊整合台灣文化的智慧應用系統：開發以時間或空間為軸線的展示及智慧檢索功能，並以數位博物館「看故事」、「逛展覽」的主題化方式，再現台灣文化DNA於多元應用場景。

三、建立文化資料開放授權規定，提供素材更多轉譯創用的可能：接軌國際創用CC授權標示，目前全站達「非商業性使用」層級之資料達52%（近147萬筆），加速文化內容流通與便於取用。

四、推動由下而上共筆書寫台灣的文化運動：重視經典以外的常民經驗，加強民間記憶之收存，因此，更提供創作功能，讓民眾可自主貢獻和分享記憶，實踐台灣新文化運動。

五、滿足收存取用不同需求的台灣文化銀行：詮釋資料內容科普化，主題故事充滿趣味、親民，滿足教育、產業與社群之不同需求，人人皆可在此平台上收存取用，作為全民共享之文化銀行，作為台灣文化教育扎根及內容產業發展之最大利基。

▲▼「國家文化記憶庫」入口網站上線。（圖／記者林育綾攝）

▲「國家文化記憶庫」入口網站上線啟動儀式。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，未來將續推「國家文化記憶庫」前瞻2.0計畫，擴大主題式文化徵集，開發文化素材之轉譯加值，進而結合AI數位科技，逐步建立文化知識圖譜，藉由文化力讓台灣成為世界的台灣。

「國家文化記憶庫」是與時間拔河的記憶工程，珍藏台灣大時代下常民生活群像，以常民故事為本，無論是國寶級的匠師技藝紀錄、文學巨擘的手稿、台灣前輩藝術家生平創作，抑或是眷村、漁村中市井小民的生活日常，皆收錄其中。

同時也建置讓民眾可以自主參與、共同協作的系統平台，還有社群互動機制，透過「國家文化記憶庫」入口網站，由下而上擴大建構完整的在地知識與庶民記憶內容，讓不同族群的歷史經過知識體系的鏈結、多元觀點的詮釋，成為民眾容易親近理解且有共鳴感的原生文化資產。

文化部提到，期待全民善用數位時代社群協作能量，挖掘、記錄與書寫台灣文化記憶，豐厚台灣文化的沃土，讓你我的記憶和故事，在島土生根滋長，繼往開來

「國家文化記憶庫」入口網站：https://memory.culture.tw/

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