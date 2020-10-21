「國家漫畫博物館」續留台中2地點曝光！支持台灣漫畫發展

▲「國家漫畫博物館」經重新選址，初步擇定台中市「帝國製糖廠台中營業所」及「台鐵新民街倉庫群」2處作為設置地點。（圖／台鐵新民街倉庫群，文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

文化部今（21）日宣布，「國家漫畫博物館」經重新選址後，初步擇定台中市「帝國製糖廠台中營業所」及「台鐵新民街倉庫群」2處作為設置地點，將以軟硬體籌備並行，逐步籌設國家級漫畫博物館，系統性推動典藏、保存、研究及推廣台灣原創漫畫，讓台灣漫畫被世界看見。

「國家漫畫博物館」的建立原先經過30多次協商，未達成共識，今年5月文化部與台中市政府終止合作備忘錄，決定另覓其他地點；而6月台中市長盧秀燕特地到文化部會談，終於雙方達成共識，仍優先在台中設置，由台中市政府提出合適地點，再由文化部專業團隊評估。

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▲台中的「帝國糖廠」是古蹟再利用，未來將建置國家漫畫博物館。（圖／文化部提供）

文化部指出，在選址過程中，感謝國內漫畫、建築及博物館界等不同領域專家學者共同參與，包括台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢、漫畫家卓宜彬（鐵柱）、漫畫家劉明昆、東海大學建築系教授郭奇正、建築師黃聲遠、建築師簡學義、雲林科技大學文化資產學系教授林崇熙（前國立台灣歷史博物館館長）、國立成功大學歷史系副教授謝仕淵等，針對中市府提出的7處建議場址，組成選址評估委員會，依據漫畫博物館專業需求評估，順利完成重新選址。



此外，他們也特別感謝立法院副院長蔡其昌及立法委員何欣純、張廖萬堅、莊競程、陳柏維、黃國書、楊瓊櫻等提供建言並積極協調，讓漫畫博物館順利覓得合適空間。此次台中市府協助盤點建議場址，提供文化部擇選，選址結果已於9月30日函知中市府，但因該2處基地現況均使用中，文化部期待中市府於兼顧廠商、攤商權益前提下妥善處理，交付期程則尊重中市府作業時程，後續將與中市府持續保持合作，早日完成國家漫畫博物館籌設工作。



文化部強調，在重新選址過程中，文化部仍持續推動漫博館軟體籌備工作，以軟體先行模式，由國立台灣歷史博物館協助典藏、研究及組織規劃等籌備工作，並以研究、展覽帶動典藏方式，策辦以少女及政治為主題之兩檔漫畫特展。

另從漫畫藝術及跨域發展角度，委託國立台灣美術館辦理「漫畫中的動漫美學暨當代藝術台日特展」，同步並捲動地方政府及民間單位辦理台灣漫畫展覽、教育推廣及研究工作，以凝聚各界共識，逐步型塑各界對國家漫畫博物館的想像與期待。在選址結果確認後，將於明年辦理規劃設計，並報請行政院同意修正公共建設計畫，期待早日完成國家漫畫博物館籌設工作。

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