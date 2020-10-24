台東縣府花6.29億元買回美麗灣渡假村　環團要求「仲裁資訊公開」

▲美麗灣渡假村仲裁結果出爐，台東縣府將以新台幣6.29億元買回。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台東美麗灣渡假村開發案仲裁結果出爐，台東縣府將以新台幣6.29億元買回。對此，環團發聲明表示質疑，要求資訊公開，並表示，一個違法應拆除的建築物須由國庫買回，不僅犧牲海岸環境及人民權益，更將財團業者自己造成的金錢損失，轉嫁由全國納稅人來承擔。

環團表示，6.29億元鉅款來自國庫，此案仲裁過程若有造假或瑕疵，將嚴重損害全國納稅人權益。因此，仲裁判斷書內容，特別是美麗灣建築物價值鑑定的結果，應公開接受大眾審視，確認全案過程公正客觀，以及縣府與業者雙方沒有放水打假球嫌疑。

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環團也提到，台東縣政府是違法破壞海灘的結構共犯，應扛起接下來最艱難的任務，立即展開方案評估與研究，拆除逐漸腐朽的違法建築，復原已被傷害的自然沙灘與水下生態，將杉原海水浴場還給台東人。

環團也向蔡政府喊話，既然行政院持續祭出「向海致敬」、「前瞻計畫（恢復自然海岸）」等多項愛海政策，更應在經費及技術上協助台東縣府突破重重困難，由於前瞻經費中「全國水環境改善計畫」項目包含恢復自然海岸，台東縣府應比照新北市政府「老梅、中角及永興漁港移除計畫」的模式，向中央爭取拆除預算及恢復自然海灘的經驗指導。杉原灣不僅是台東人的，也是全台灣人民最珍貴的共有資產，中央及地方政府都不能無視這個重要海岸景觀上的巨大瘡疤。