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台東某國中棒球隊爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖：學長逼我當眾自慰

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▲▼台東某國中棒球隊驚傳性霸凌，學弟血淚手繪現場圖，「學長逼我打手槍」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲遭霸凌學生手繪現場圖，顫抖寫下「學長逼我打手槍」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣某國中棒球隊驚傳性霸凌，一名轉學的國三學長除了毆打學弟外，竟還在宿舍寢室內威逼學弟當眾手淫。對此，台東縣教育處長林政宏證實，並表示校方除第一時間作出處置、讓施暴學生轉學外，也主動通報教育處，後續校方也將加強宿舍管理，並對受虐學生進行心理輔導。

據了解，該名施暴國三學生是由外縣市轉到該校就讀，並在學校棒球隊內打球；今年9月份開學後，校長前往宿舍關心棒球隊學生情況，卻意外發現一名國二生臉部有瘀傷，追問之下該生才坦承遭到國三學長施暴，校方也立即啟動校安機制通報教育處，並請雙方家長到校協處。

當家長趕抵學校後，該名國二生還供出今年初（上學期）他還在就讀國一時，即遭到該名學長霸凌，對方甚至還威逼、強迫他在宿舍寢室內，當著其他3名室友的面前「手淫至射精」。校方得知後驚覺事態嚴重，立即啟動性平會展開調查，同時要求該名施暴學生轉往他校就讀。

該名遭霸凌的國二生還手繪出當下被逼手淫時，寢室內的觀看室友位置圖，表示自己當時站在2個衣櫃間，施暴學長站在窗邊，而另外3名室友則在床鋪處、他的正前方觀看手淫過程，並顫抖寫下「OOO（施暴學長姓名）逼我打手槍，暴力4次。」

母親得知愛子在校內遭學長性霸凌後心痛不已，寫下「請饒縣長救救我的兒子！」並向縣議員林參天陳情求助。林參天獲悉案情後，也痛批整起霸凌事件「相當離譜、誇張、荒唐！」

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