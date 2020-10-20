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台東某國中傳性霸凌！學弟痛哭還原現場　加害者記過「自願轉學」

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▲▼台東某國中棒球隊驚傳性霸凌，學弟血淚手繪現場圖，「學長逼我打手槍」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東某國中棒球隊傳性霸凌，學弟崩潰手繪現場圖，顫抖寫下「學長逼我打手槍」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文／中央社

台東縣某國中發生性霸凌事件，此校一名國三學生性霸凌學弟。台東縣教育處今天發布新聞稿表達遺憾，並做出回應事件經過及輔導措施，加害學生記大過1次及主動提出縣外轉學。

教育處表示，此件校安通報案件發生在9月中旬，當日中午校長發現一名學生眼角瘀青，帶至教導處詢問原因，得知此名生在宿舍遭學長霸凌，學校立即依規定校安通報；隔天學校請雙方家長到校召開輔導會議，當場行為人與其家長向受害學生及家長道歉，受傷學生先在家休養。

教育處指出，此案發生過沒幾天，受害學生家長再得知孩子9月初另疑遭性猥褻情事，教育處長林政宏也與校長等相關人員當日親自到受害學生家中了解經過及安慰孩子。

隔天再邀請雙方家長到學校參加第二次輔導會議，會中徵得家長同意，請輔諮中心心理師立即介入啟動對受害學生輔導工作，避免二度傷害，並請學校提校園環境改善計畫，避免校園安全死角及加強宿舍管理。

另外，學校依規定召開性平會議，組成調查小組啟動調查中；並召開獎懲會議決議記行為人1次大過，加害學生家長認為孩子有改變學習環境的必要，主動提出縣外轉學，教育處並通知轉學學校做輔導措施，並持續追蹤輔導。

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