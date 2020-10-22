搭機衝台東「聽阿妹唱歌」再看曙光！華信愛心專機10/23開賣

▲華信愛心專機10/23中午開賣。（圖／華信提供）

記者李宜秦／台北報導

金曲歌后張惠妹將在今年跨年於台東開唱，消息一出歌迷都相當興奮，也帶動台東觀光景氣，已有不少旅宿湧入訂單。華信航空推出「烏托邦曙光愛心專機」，旅客下班後可輕鬆上機，抵達台東搭乘專車前往演唱會場，結束並用餐後，在搭機到空中迎接2021第一道曙光。遊程每人9888元，預計23日中午12點在官網開賣。

華信航空表示，本次以104人座的E190執行aMEI粉絲專機及曙光專機任務，旅客可在12月31日下班後，搭乘華信航空 AE2020專機於17:00由松山機場起飛，17:50抵達台東後即安排專車接往台東濱海公園跨年演唱會場，在專屬的VIP白金席近距離一睹偶像魅力四射的精彩演出。

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▲▼旅客可搭乘華信愛心專機聽演唱會、看曙光。（圖／華信提供）

等到午夜12:30跨年演唱會結束，專車接往台東桂田喜來登酒店1樓阿力海自助餐廳，粉絲們可盡情享用暖胃輕食，與好友們延續狂歡熱潮。2021年元旦清晨安排專車前往台東機場，搭乘華信航空AE2021曙光專機，06:00從台東機場起飛，在空中迎接2021年第一道幸福曙光，預計07:00飛抵台北松山機場。

華信航空表示，響應張惠妹到台東公益跨年演唱，與台東桂田喜來登共同捐贈台東弱勢團體新台幣50萬元。為感謝粉絲的熱情支持，專機上特別提供粉絲專屬的驚喜彩蛋，回程時還可獲得台東特色伴手禮。

▲張惠妹跨年將在台東開唱，歌迷相當期待。（圖／聲動娛樂提供）