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6.29億買回美麗灣渡假村！饒慶玲3動作　正名杉原灣回歸台東縣民

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▲美麗灣渡假村仲裁結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲美麗灣渡假村仲裁結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

位於台東縣東海岸的美麗灣度假村興建14年無法營運，業者不堪虧損提出仲裁案，向台東縣府求償12億1922萬，仲裁結果23日出爐，台東縣府免賠但應以6.29億將建物買下，台東縣長饒慶鈴24日也舉行記者會對外說明，將展開以下三個方向的處置動作，決不讓台東縣民的權益受到任何傷害。

饒慶鈴表示，過去這十幾年，美麗灣的爭議已經超越了環境與經濟問題，演變為社會事件，各方的論述造就了現在的既成事實。如今，既然仲裁的結果已經出爐，她希望所有的問題到她為止。

依據仲裁的判斷，台東縣政府將100%持有美麗灣的所有權與使用權。換句話說，美麗灣將由全台東人共同擁有，饒慶鈴強調，基於這樣的精神，縣府將展開以下3個方向的處置動作，決不讓縣民的權益受到任何傷害。

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第1點，這塊土地本來該是什麼名字，就該是什麼名字。未來，將不會再有美麗灣這個名詞，杉原灣應該正名為他原有的名字，美麗灣這個名詞的存在只到今天為止。

再來，延續中央「向山致敬、向海致敬」的指導，主張，海洋與環境應該全民共享，因此縣府會將沙灘部分重回台東人長久以來最愛的戲水海灘，未來並朝公有海水浴場的方向做規劃，也將部分土地交由部落認養使用。我們會在這個精神下盡快研擬後續執行方案，讓該人民的還給人民，該部落的還給部落。

最後， 主建物如今已是所有縣民的資產。關於主建物的處置，一定要合法、合理、合情，除了優先卸下美麗灣的招牌外，我們必須要向各方請益，綜合縣民、地方代表、學者、環保專家、文史工作者的意見，延續富山護漁區復育與教育的成功經驗，整合出最有利的處置方式。關於這點，各位已經給了這棟建築十幾年的等待，也希望社會可以再給台東縣一些時間，為台灣創造最大的利益。

饒慶鈴更引用加拿大歌手也是詩人的萊昂納德·科恩的一句話「There is a crack, a crack in everything ，That's how the light gets in」，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方，我想用這一句詩，來期盼台東與台灣有一個光一般的美麗未來。

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