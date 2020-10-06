　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士闖國道惹禍「肇責輕」！聯結車一路推撞9車…恐賠超過200萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市趙姓騎士昨（5日）上午騎機車闖入國道1號，引發後方9車連環追撞，包括趙男機車在內，一共10車受損、5人受傷。而整起事故的肇因為趙男闖入國道釀禍，但後方聯結車因未注意前方路況而追撞，進而波及另外9部車輛，粗估賠償金額恐逾200萬元，成了這場事故中肇責最大的駕駛。

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲後方聯結車未注意路況，一路推擠追撞，釀成連環車禍事故。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，趙男當下從林口41A交流道騎上國道，並且一路在車道上蛇行，還悠哉地叼著菸，見到國道警察鳴笛示意其停下時，趙男還揮了揮手要員警「走開」，不料沒多久就因變換車道而遭到後方小貨車撞上，當場痛摔倒地，險些捲入小貨車輪下。

現場員警目睹趙男遭撞後，立即飛奔上前，將被機車壓著的趙男拖出，並拉往水泥護欄外，下一秒後方來車就因反應不及而撞上，瞬間演變成9車連環追撞事故，場面亂成一團。

▲▼泰山國道9車連環追撞，警方飛奔救騎士。（圖／翻攝臉書「國道公路警察局」）

▲趙男遭小貨車撞倒後腿被機車壓住，動彈不得，員警立即飛奔上前將他拖出護欄外。（圖／翻攝臉書「國道公路警察局」）

警方初步了解，當下小貨車擦撞機車後已緩緩停下，但後方行駛在外車道的聯結車駕駛應注意而未注意路況，見到前車速度已經趨緩後仍未減速，先撞上遊覽車後，再一路推撞前方2部自小客，其中一輛淺綠色的轎車更被撞到旋轉180度，一路被大型聯結車「推擠向前」撞上前方的小貨車，而趙男的機車也因此遭貨車壓過，整起事故還波及內車道另外4部車，加上趙男的機車，一共10車嚴重受損、5人受傷。

追究事故主因，為趙男闖入國道中蛇行釀禍，但騎上國道（3000元以上、6000元以下）、危險駕駛（6000元以上、2萬4000元以下）等行為頂多吃上罰單；但聯結車駕駛未注意路況而追撞前車，進而引發連環事故，恐成為其中肇責最重的駕駛。有汽車維修業者評估，受損的部分車輛車頭、車尾變形，有些還是年份較新的新車，9台車維修費用加起來粗估就要超過200萬元，後續聯結車駕駛也將面對高額賠償。

▼事故現場一片狼藉，粗估9車維修費用恐破200萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

快訊／旗山休旅車被燒到剩骨架　弟險揹黑鍋...縱火嫌犯原來是他

快訊／汐止中興路飄濃厚瓦斯味　消防局拉封鎖線急call工程人員

重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

獨／行刑式開槍畫面曝！殯葬業少東「當眾遭爆頭」　至少50人目擊

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

快訊／旗山休旅車被燒到剩骨架　弟險揹黑鍋...縱火嫌犯原來是他

快訊／汐止中興路飄濃厚瓦斯味　消防局拉封鎖線急call工程人員

重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

獨／行刑式開槍畫面曝！殯葬業少東「當眾遭爆頭」　至少50人目擊

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

社會熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

即／又有機車闖國道！黃牌重機誤上國3路肩

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

在鄰居面前性侵妻女　富二代遭判無期徒刑

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

更多熱門

相關新聞

白目騎士上國道害10車追撞　高檢署促查

白目騎士上國道害10車追撞　高檢署促查

趙姓騎士闖入國道1號，還囂張叼菸蛇行，釀成10車連環追撞事故，並造成5人受傷。事件目前正由新北地檢署進行調查，而台灣高等檢察署6日發布新聞稿指出，本件騎士疑似涉有公共危險罪嫌，高檢署已經剪報分案，並發交新北地檢署偵辦，要求儘速查明案情。

小客車國道衝撞工程車　5工人靠「緩撞車」保命

小客車國道衝撞工程車　5工人靠「緩撞車」保命

聯結車貨斗門勾鬆脫...水泥土石流襲淹馬路　3女雷殘

聯結車貨斗門勾鬆脫...水泥土石流襲淹馬路　3女雷殘

國道蛇行非首次！運將曝「白目騎士」身影

國道蛇行非首次！運將曝「白目騎士」身影

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

關鍵字：

國道白目騎士連環車禍聯結車肇責賠償

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面