騎士闖國道惹禍「肇責輕」！聯結車一路推撞9車…恐賠超過200萬

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市趙姓騎士昨（5日）上午騎機車闖入國道1號，引發後方9車連環追撞，包括趙男機車在內，一共10車受損、5人受傷。而整起事故的肇因為趙男闖入國道釀禍，但後方聯結車因未注意前方路況而追撞，進而波及另外9部車輛，粗估賠償金額恐逾200萬元，成了這場事故中肇責最大的駕駛。

▲後方聯結車未注意路況，一路推擠追撞，釀成連環車禍事故。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，趙男當下從林口41A交流道騎上國道，並且一路在車道上蛇行，還悠哉地叼著菸，見到國道警察鳴笛示意其停下時，趙男還揮了揮手要員警「走開」，不料沒多久就因變換車道而遭到後方小貨車撞上，當場痛摔倒地，險些捲入小貨車輪下。

現場員警目睹趙男遭撞後，立即飛奔上前，將被機車壓著的趙男拖出，並拉往水泥護欄外，下一秒後方來車就因反應不及而撞上，瞬間演變成9車連環追撞事故，場面亂成一團。

▲趙男遭小貨車撞倒後腿被機車壓住，動彈不得，員警立即飛奔上前將他拖出護欄外。（圖／翻攝臉書「國道公路警察局」）

警方初步了解，當下小貨車擦撞機車後已緩緩停下，但後方行駛在外車道的聯結車駕駛應注意而未注意路況，見到前車速度已經趨緩後仍未減速，先撞上遊覽車後，再一路推撞前方2部自小客，其中一輛淺綠色的轎車更被撞到旋轉180度，一路被大型聯結車「推擠向前」撞上前方的小貨車，而趙男的機車也因此遭貨車壓過，整起事故還波及內車道另外4部車，加上趙男的機車，一共10車嚴重受損、5人受傷。

追究事故主因，為趙男闖入國道中蛇行釀禍，但騎上國道（3000元以上、6000元以下）、危險駕駛（6000元以上、2萬4000元以下）等行為頂多吃上罰單；但聯結車駕駛未注意路況而追撞前車，進而引發連環事故，恐成為其中肇責最重的駕駛。有汽車維修業者評估，受損的部分車輛車頭、車尾變形，有些還是年份較新的新車，9台車維修費用加起來粗估就要超過200萬元，後續聯結車駕駛也將面對高額賠償。

▼事故現場一片狼藉，粗估9車維修費用恐破200萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）