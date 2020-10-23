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快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

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記者邱中岳、黃宥寧、鄒鎮宇／台北報導

YouTuber放火（李育群）被爆9月出席「Crazy Man瘋男」私人派對後，和女網紅青青相談甚歡並直接回女方家，但過夜到一半，聲稱是女方男友的男子在門外叫囂，當場遭勒索金錢還被逼拍裸體片道歉。對此，青青男友因放火提告到信義分局說明，晚間離開時一言不發，僅讓律師回應。

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

▲女網紅青青男友（後）與理常法律事務所陳湘傳律師。（圖／記者邱中岳攝）

理常法律事務所陳湘傳律師強調，當事人沒有恐嚇網紅放火，「是知名網紅（放火）確實有對他女友做一些...痾，他自己主動道歉，這邊跟大家澄清一下，其餘偵查不公開，總之就是沒有恐嚇。」

▲▼快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開。（圖／記者邱忠岳攝）

據悉，放火9月16日在W Hotel派對後對20歲的青青說「可不可以去妳家」，兩人到光復南路的租屋處共處一室，直到17日凌晨25歲的陳姓男友返家，發現青青不願開門，調閱監視器才發現放火進房的，氣得找友人助陣，進房內打算揍人。

雙方以25萬元私下和解。事隔一個月，放火22日到北市警信義分局報案，提出妨害自由、恐嚇取財等告訴，懷疑恐係因當時放火擔心被人打，所以才會同意拿錢走人。

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▲▼YouTuber放火、34萬粉絲網紅青青。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、c.0214）

▲▼放火青青。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、c.0214）

▲▼青青。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

▲▼青青。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

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