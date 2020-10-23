全台17測站創入秋最低溫！冷空氣「周末最強」　北東這天起又迎雨

▲本周末受到東北季風影響，各地均氣溫偏低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風與颱風影響，中部以北、東半部今日有雨，中央氣象局表示，明天開始颱風外圍環流影響漸小，不過氣溫仍偏低，北台灣清晨低溫約18度，今日台北測站出現入秋以來最低溫18.7度，全台17個人工測站除恆春外，也都創下入秋以來最低溫紀錄。

氣象局預報員葉致均表示，今日受到東北季風與颱風外圍環流影響，中部以北、東半部有雨，南部也有零星降雨。明日開始颱風影響變小，不過冷空氣繼續影響，明、後天清晨北部、東北部有零星降雨，北部平地則有短暫零星降雨。

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葉致均指出，今日台北測站出現入秋以來最低溫18.7度，全台17個人工測站除恆春外，也都創下入秋以來最低溫紀錄，無人測站最低溫則是苗栗銅鑼16.1度。

▲▼颱風沙德爾對台影響逐漸變小。（圖／氣象局）

受東北季風影響，周日清晨將是冷空氣最強的時間點，周日以前天氣偏涼，北台灣低溫18到19度、其他地區21到22度。高溫部分北部約22度、東部與東南部25到26度、中南部約28到29度。

葉致均表示，周日白天後天氣回暖，各地低溫回升到21到23度，北台灣高溫約25度、竹苗與花東約28到29度、中南部約30度。到了周三、四東北風再度增強，北部、東半部又會有雨。

另外今年第17號颱風沙德爾目前為中度颱風，持續往西移動，對台影響明日會逐漸趨緩，另外位在菲律賓東方海面上還有一個低壓系統，強度有機會持續增強，這段時間可能會持續組織，發展為熱帶性低氣壓或颱風。

▲天氣將逐漸轉好。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，天氣要逐漸轉好，北方的乾空氣正在南下，把雲雨帶逐漸向南推離，對北部來說雨終於要停了，對桃竹苗也是好事一件，水庫至少有小小進帳。

預估在今天晚間，雲雨帶就會完全遠離台灣，只剩下迎風面的基隆東北角、宜蘭還有些零星雨勢，但和前幾天相比會緩和很多。

周末全台灣各地的天氣大致穩定，除了上述基隆東北角、宜蘭之外，都是多雲到晴的天氣，可以好好把握難得的好天氣，但要注意各地早晚都是風大、偏涼的情形，尤其北部低溫會下探到19度左右。