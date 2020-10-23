快訊／協助廠商作假帳「短報超過3億」！清心董事長等6人遭起訴

▲清心福全董事長遭起訴。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

知名手搖飲清心福全日前爆出疑似幫提供飲料杯的廠商，大隆保麗龍公司製作假帳，4年多來讓大隆短報回收清除處理費超過3億，而清心也短報營利所得稅4千多萬元。對此，高雄地檢署調查之後，依詐欺罪將清心董事長、大隆廠商起訴。

起訴指出，大隆保利龍股份有限公司生產製造之「發泡PS」（EPS）材質保利龍冷飲杯及「PP」材質冷飲杯，均屬廢棄物清理法列管應回收清除物品，身為責任業者，大隆公司本應據實申報營業量（即銷售量），據此繳納回收清除處理費，但卻因不堪負荷逐年調升之杯品回收處理費用，與其客戶清心福全股份有限公司就杯品重新議價未果後，莊姓大隆集團實際負責人、賴姓會計課長、莊姓登記負責人兼財務長，遂於民國105年1月前某日，與趙姓清心福全集團實際負責人、李姓財務部經理、戴姓副總經理共同謀議，由大隆公司以短報冷飲杯營業量之方式逃漏回收清除處理費，藉此降低其生產製造成本，並使清心福全公司得以低價持續採購杯品。

自105年1月起至109年4月，大隆公司僅申報實際生產製造杯品營業量中不到20%之營業量，其餘部分先以代工生產「非列管責任物」之「代工費」名義，虛開不實發票予同集團所屬3家公司，再由彼3家公司開立銷售銷貨發票予清心福全公司及其他業者；而因彼3家公司非屬應回收清除物品之責任業者，毋須提供查核帳證，行政院環境保護署無從稽查而陷於錯誤，乃以大隆公司短報之營業量作為核算回收清除處理費之基準，大隆公司因此詐得短報回收清除處理費之不法利益高達3億5,555萬8,653元。

此外，清心福全公司向大隆公司購入冷飲杯品後，會再轉售予旗下多達900餘家之加盟店，進出貨價格有別，買賣間尚有價差可圖。然清心福全公司無意就此轉售所得繳納稅捐，大隆公司遂就其銷售冷飲杯品之8成銷售額，以同集團所屬公司名義虛開與清心福全公司轉售價相同金額之發票，幫助隱匿清心福全公司先向大隆公司購入冷飲杯品，再轉售旗下加盟店之交易過程及銷售所得，以此「跳開發票」申報不實銷售額之詐術，自105年1月至109年4月間，幫助清心福全公司逃漏淨營業稅額及營利事業所得稅額計達4,764萬6,904元。

偵查終結後，檢察官認定相關公司負責人、副總經理、主辦會計等被告6人，涉犯三人以上共同詐欺得利、行使業務登載不實文書、填製不實會計憑證、商業負責人為納稅義務人以詐術逃漏稅捐、幫助逃漏稅捐等罪嫌，於近日向法院提起公訴，並將在押之李姓被告移審法院。