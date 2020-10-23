快訊／施打流感疫苗暴斃！南韓決定「繼續施打」：與死亡原因無關

▲南韓國內施打流感疫苗後的死亡案例，截至23日下午1時共計36起。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓優先開放高齡者、孕婦、幼童等公費與自費施打流感疫苗，不料從16日起至今（23）日下午1時卻累計共36起施打疫苗後死亡的案例。南韓疾病管理廳在與專家、調查小組召開視訊會議後，於當地時間下午8時決定，繼續施打疫苗。

疾病管理廳表示，「目前無法確認死亡原因與接種疫苗有關。」

此次風波中引起爭議的疫苗，除了法國藥廠賽諾菲（Sanofi）以外，其餘皆為南韓國內藥廠所製，分別為先前曝於常溫的神聖藥品（신성약품，暫譯），還有上次出現「白色懸浮物」而被緊急下令回收61萬劑的韓國疫苗（Korea Vaccine），以及GC綠十字、韓國疫苗、保寧製藥、SK生物科學與LG化學。

然而根據韓媒《News1》，部分死亡案例接種同個製藥廠、同個批號的流感疫苗，分別是第3起與第19起案例所使用的GC綠十字「GC FLU quadrivalent」（Q60220039）、第5起與第20起案例所使用的LG化學「Flu Plus Tetra Prefilled Syringe Inj.」（YFTP20005）、第11起與第22起案例所使用的SK生物科學「Skycellflu pfs inj (4가)」（Q022048）、第13起與第15起病例所使用的SK生物科學「Skycellflu pfs inj (4가)」（Q022049）。

南韓疾病管理廳強調，以上僅為施打疫苗後通報死亡的案例，目前尚未有研究結果顯示死因與施打流感疫苗間的關聯性，呼籲各地方政府與醫療院所在未與中央協商前，切勿擅自決定停止施打疫苗。

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