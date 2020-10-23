一天20死！32人打流感疫苗後「離奇暴斃」...全都南韓製

▲南韓施打流感疫苗後的死亡案例，截至23日0時止已有32起。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓防疫當局為避免12月流感病毒與新冠病毒（COVID-19）同時大流行，為高齡者、孕婦、幼童等優先提供公費施打流感疫苗，然而從16日仁川17歲高中生施打疫苗2天後死亡，類似案例在境內持續擴大。

根據《韓聯社》，截至今（23）日0時為止，已出現32起因施打流感疫苗死亡案例，其中從22日0時起，一天內就新增20起案例，且多數案例集中在高齡人士。目前尚未有研究顯示患者的死亡與流感疫苗有直接關聯。

相關案例所接種的疫苗皆為南韓製，除了上次發生疫苗暴露於常溫意外的神聖藥品（신성약품，暫譯），還有上次出現「白色懸浮物」而被緊急下令回收的韓國疫苗（Korea Vaccine），以及GC綠十字、韓國疫苗、保寧製藥、SK生物科學與LG化學。

南韓疾病管理廳表示，23日將會以視訊方式召開疫苗施打調查小組與專家委員會議，決定是否繼續流感疫苗的施打。

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬表示，流感疫苗施打目前仍會持續。（圖／達志影像）

而根據韓媒《News1》，釜山一名80多歲的婦女至大邱某醫院治療慢性病時，接受醫療團隊勸導接種流感疫苗，23日凌晨1時54分在釜山市釜山鎮區住處停止呼吸，送醫後仍宣告不治。警方研判，該女性可能死於心血管疾病；不過為釐清是否與施打疫苗有關，將會先進行驗屍。

根據《朝鮮日報》，首爾乙支醫院小兒青少年科教授殷炳旭（은병욱，音譯）接受採訪時表示，由於施打疫苗通常須經過2周，體內才會開始形成免疫力，因此能越早接種越好。

南韓政府自從將「社交距離防疫」調降至第1階段後，新冠疫情迎來轉捩點，單日新增病例又突破3位數！據統計，南韓今（23）日新增142起病例，創下近42天以來的最高紀錄。

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