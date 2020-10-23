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重陽敬老　台南市議會自製巨型扭蛋機與人瑞同樂

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 ▲台南市議會自製2米高扭蛋機，邀請到33位百歲長者到議會同樂，老人家們不僅拿到慶賀重陽的禮品，還能玩扭蛋機試手氣，氣氛熱鬧又溫馨。（圖／記者林悅翻攝）

 ▲台南市議會自製2米高扭蛋機，邀請到33位百歲長者到議會同樂，老人家們不僅拿到慶賀重陽的禮品，還能玩扭蛋機試手氣，氣氛熱鬧又溫馨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會2019年首創表揚本市百歲人瑞，獲得各界好評，2020年議會推陳出新，自製2米高扭蛋機，23日邀請到33位百歲長者到議會同樂，老人家們不僅拿到慶賀重陽的禮品，還能玩扭蛋機試手氣，氣氛熱鬧又溫馨。

因為出席的百歲長者們年紀加起來超過3300歲，平時難得出門，為了表示對這些寶貝老人家們的重視，郭信良議長、黃偉哲市長及立委陳亭妃，以及近40位議員們都到場迎接，場面十分盛大。

郭信良議長表示，市議會去年舉辦重陽節敬老表揚活動後，經由媒體披露，議會得到許多鼓勵和讚許；包括提供禮物的贊助單位都說這個活動很有意義，要議會再接再厲，繼續辦下去。因為聽到這麼多支持的聲音，議會今年加倍用心地辦理這個活動，把「敬老」這個優良傳統發揚光大。

郭信良議長特別提到贊助單位和協辦單位，尤其是台灣首廟天壇（天公廟）、四草大眾廟、亞德客國際集團、虎頭蜂集團、Focus時尚流行館，以及東美實業社等贊助單位，為了讓活動成功，紛紛加碼支持。協辦單位則有市府社會局、民政局、各區公所、郭綜合醫院，以及帶來可愛表演的優士堡幼兒園小朋友、新南國小扯鈴隊、台灣基督長老教會安平教會合唱團。

郭信良議長指出，今年敬老活動以同樂會的型式呈現，不僅邀來表演團體，還有3位阿公阿嬤登台演出。今天最年長、出生在民國2年的黃烟阿嬤，以一口流暢的四句聯吉祥話，贏得許多掌聲。還有一位阿公唱日文歌，以及一位阿嬤的歌謠表演，都令人驚豔。郭議長笑著說，阿公阿嬤們像寶藏一樣，很多才多藝，比他厲害得多。

活動當中，長輩們玩興大發，在家人陪同下紛紛去轉扭蛋機。郭信良議長說明，這個超過2米高的扭蛋機，由議會員工自己製作，非常有創意。百歲人瑞們每人可以扭2次，其他的來賓都可以扭1次，贊助單位提供的獎品十分豐富，要讓大家满載而歸。

立委陳亭妃指出，台南市議會舉辦重陽敬老活動已經形成口碑，尤其是藉此凸顯出長輩們對社會的貢獻，讓老人家覺得很受尊重。陳亭妃立委並讚揚議會不僅舉辦很多接地氣的活動，議員們問政認真，所以台南市議會拿到全國地方議會透明度第一名。黃偉哲市長也對議會推動敬老尊賢表示感謝，並祝福活動圓滿成功。

・煎煮炒炸通通辦得到
 

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