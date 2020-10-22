台南南區發生縱火案燒2部機車　警19小時內逮獲縱火犯

▲陳姓男子涉嫌騎贓車到南區國民路縱火燒燬2部機車，被市警六分局移送法辦，檢察官訊後將他向法院聲押。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局大林所，10月21日清晨5時許據報，有2台機車疑似遭人放火毀損，警方即成立專案小組積極查緝，經比對過濾於深夜將陳姓犯嫌拘提到案，初步調查疑服用安眠藥，意識不清情況下犯案，全案依放火、竊盜罪嫌移送偵辦。

30多歲陳姓男子21日凌晨騎乘贓車，至台南市南區國民路燒毀2台機車，本案雖無人員傷亡，但警方不敢大意，深怕縱火犯嫌一旦再度犯案，恐釀成更大的危害，警方立即組成專案小組積極查處。

經專案小組比對多筆資料，抽絲剝繭，鎖定陳嫌後，經報請台南地檢署檢察官指揮後，持拘票於21日深夜12時左右將陳嫌拘提到案，警訊中陳嫌對犯情難以說明，警方懷疑陳嫌係服用安眠藥，意識不清情況下犯案，全案偵訊後依放火、竊盜罪嫌移送偵辦，檢察官偵訊後將陳嫌聲押中。

市警六分局長陳錦文呼籲，民眾若發現有任何可疑犯罪情資或線索，均可隨時提供給警方。民眾提供的線索可能是幫助警方迅速破案的關鍵，警方對任何有心挑戰公權力和法秩序的不法份子，一定全力掃蕩，緝捕到案，以創造民眾安居樂業的生活環境。

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