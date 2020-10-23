青鯤鯓吳府千歲「落淚」！王船醮桅杆未完成　玉皇大帝降示現神蹟

▲台南市將軍區青鯤鯓朝天宮相隔24年舉辦三朝王船醮，惟建醮所興建王船傳出因桅杆和風帆尚未完成，傳出「吳府千歲」被玉皇大帝責難情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍區青鯤鯓朝天宮主祀天上聖母等神祇，相隔24年舉辦三朝王船醮，惟建醮所興建王船傳出因桅杆和風帆尚未完成，「吳府千歲」被玉皇大帝責難，神像右眼出現「淚痕」跡象，令人嘖嘖稱奇。

台南青鯤鯓朝天宮王船醮大典，10月22日起進行南巡、北巡，10月27日起鼓入醮，29日普度，30日送王船（燒王船），這是青鯤鯓地區相隔24年後再辦三朝王船醮，成為將軍區青鯤鯓地方盛事。

不過但朝天宮王船在10月17日出廠時，有桅杆和風帆還未完工，此事引起朝天宮廟方和建醮委員會重視，並透過台南西港慶安宮總幹事、台南市議員方一峰協助，找來承造慶安宮王船的藝師林良太協助，接下朝天宮王船桅杆、風帆的最後製作任務。

此事傳出廟方向值科吳府千歲爺請示時，獲知千歲爺因王船未全部完工，被玉皇大帝責備，讓千歲爺相當難過，加上吳府千歲爺神像的右眼下眼瞼部分，也傳出出現白色痕跡，疑是掉漆露出底色或沾上白色顏料，遠看有如流淚造成的「淚痕」，使千歲爺因王船問題被責備，與神像「淚痕」相連結，造成傳奇性話題，引起地方議論紛紛。

民俗人士指出，千歲爺是領玉皇大帝旨令代天巡狩，王船在出廠前竟未全部完成，有失職之情，千歲爺因而難過，「淚痕」可視為神跡之顯現。

▲台南西港慶安宮總幹事、台南市議員方一峰，找來承造慶安宮王船的藝師林良太協助，接下朝天宮王船桅杆、風帆的最後製作任務。（圖／記者林悅攝）

據台南西港慶安宮總幹事、台南市議員方一峰指出，因青鯤鯓朝天宮也是他服務的選區，所以王船醮大典他也很關心，日前他詢問廟方進度，才得知王船製作尚未完成，他馬上找為慶安宮造王船的高雄知名藝師林良太來全力協助下，務必趕在王船醮之前，將桅杆、風帆收尾製妥，在林藝師全力協助下，青鯤鯓朝天宮王船醮大典會如期完成。

對於千歲「淚痕」一事，方一峰議員表示，他有聽聞此事，這可視為「神跡」，因地方對王船醮十分重視，對神明十分虔誠，所以才會相當關心，接下來就是西港慶安宮王船醮，屆時歡迎全國信眾來熱鬧。

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