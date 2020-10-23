「台中陽明山」大坑9號步道新裝亮相　盧秀燕： 吸人潮振興經濟

▲▼盧秀燕主持大坑9號步道整修工程啟用典禮，期盼吸引更多人來台中遊玩。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大坑9號步道是中部熱門景點，由於人數太多使用頻繁，造成多處木棧道破損、傾斜，經過近3個月整修，23日完工啟用，以三索欄杆取代木質欄杆，並架高木棧道創造生物廊道，市長盧秀燕表示，大坑就像台中的陽明山，期盼透過步道整修吸引更多人潮到大坑遊玩，振興地方經濟。

大坑9號步道整修工程完工啟用典禮上午由市長盧秀燕主持，盧表示，大坑共有12條步道，為了提供遊客良好遊憩空間，她在立委時期即積極爭取經費整修，上任市長以來，也持續編列經費修繕，2年來已投入近1.2億元，明年再編列約3000萬元，讓山友們能在大坑步道安全爬山、休憩、觀景。

觀旅局長林筱淇指出，這次整修長度約225公尺，採用三索欄杆取代原本的木質欄杆，不僅輕量簡化，也更耐用，可降低後續維護經費，此外，還架高木棧道形成生物廊道，保留生物孔隙與下方水源，創造大坑觀光永續發展。

林筱淇表示，大坑風景區擁有豐富的生態及自然資源，景區內還有許多採果農場，此外，每房折抵1000元的安心旅遊補助月底到期，觀旅局早在10月15日起再祭出「安心旅遊加碼送」，加贈遊客每房400元好禮，包含五星級飯店餐券、台中特色辦手禮、泡湯券、觀光工廠通用券等禮品，分享好康還有機會獲得「一年免費泡湯券」，歡迎到台中旅遊。

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