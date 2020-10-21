老舊眷村變社宅　台中北屯好宅220戶今上梁後年入住

▲盧秀燕主持北屯好宅220戶上梁典禮，明年底完工，後年入住。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區北屯好宅新建工程21日舉行上梁典禮，總經費5億1000多萬元，220戶，保留基地5棵列管老樹及15棵樹木，預計明年底完工，後年入住，市長盧秀燕表示，市府在北屯段社宅設置幼托設施，並保留當地老樹維護生態，搭配良好公共生活機能，要讓青年住好宅，放心在台中居住。

盧秀燕表示，北屯段基地原為荒廢舊眷舍「長安新村」，在北興里長陳長勳爭取下，保留當地北興里民集會所及停車場，興建社會住宅，2棟社宅之間將設置連接平台，讓居民能往來互動、集會。

住宅處指出，此案以「共居、文創由交流開始」為設計概念，以當地老樹為起點，讓建築體就像兩棵樹互相擁抱、伸展呼吸，並創造空中共享平台，讓各層住宅單元都能連結，建築採用年輕、活潑、錯落韻律的現代感造型，創造簡單平凡的幸福家園。

北屯段基地鄰接江興街，周邊銜接太原路、北屯路，地下3層、地上11層，地面層設有店鋪4戶、社會服務站與托嬰中心，2樓與5樓設計成2棟連結的空中舞台、共享空間；房型包括1房型129戶（8坪）、2房型61戶（16坪）、3房型30戶（24坪）共220戶。

住宅處表示，市府建構社宅以「比豪宅更好的好宅」為目標，青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅承租率高達9成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫、住民輔導等措施，減輕青年壓力。

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