慶祝重陽節加碼　盧秀燕：免敬老金轉帳費、計程車補助增至85元

▲▼盧秀燕主持行動市政會議前，親切和南屯區公所同仁打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市老年人口成長迅速，6年內就增加10萬人，照顧長輩更加重要，市長盧秀燕20日表示，台中市不但有行之多年、全台首創的百歲人瑞月領6000元，今年還加碼慶祝重陽節，匯款重陽敬老金的手續費由市府吸收，還有，拿敬老愛心卡搭計程車，明年起從以往扣50元，也增至扣85元，全面規劃「銀髮宜居」城市。

台中市政府上午在南屯區公所舉辦行動市政會議，由社會局長彭懷真、衛生局長曾梓展進行「關懷長者樂齡生活、打造銀髮幸福移居城」專案報告，包括全國最多411處的社區關懷據點、1403處的長照據點及全台首家「年輕型失智據點」等政策，都是高齡友善城市的最好象徵。

彭懷真指出，台中市恢復老人健保補助，共有29萬名長者受益，透過社區照顧關懷據點，共餐、開心農場、點心手工製作等活動，讓老人走出戶外，此外，市府也打造不老夢想館，以商店、餐廳、咖啡廳方式，讓長輩擔任導覽和服務人員，提供銀髮就業機會，實現銀髮生產力。

曾梓展表示，台中除了配合中央政策提供65歲以上長輩一年一次的健康檢查之外，還加碼胸部X光、心電圖及衰弱評估等項目，以及提供到宅心理諮詢服務。

盧秀燕說，拿敬老愛心卡搭乘計程車，原先最高可扣點1000元，但因額度過高使得預算迅速用盡，她上任後先調至扣點50元，今年財政逐漸改善，預計明年起調高至85元。

此外，市府8億400萬元的重陽敬老金，全市約有39萬多人可以領到，但其中有8萬多人選擇「匯款」領取，過去15元至30元的轉帳手續費由長輩自行負擔，今年全由市府吸收，市府鼓勵長輩們選擇匯款。

至於100歲以上的長輩，每個月有6000塊敬老金，截至9月底有199人，這是從前市長胡志強開始、全台首創的政策仍繼續實施。

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