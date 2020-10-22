23歲失蹤孕婦才在臉書發文　隔天卻被發現陳屍「男友冰箱」

Selena Ann Bradley, 23, had been missing since Friday and was pregnant with her third child. Officials say they found her body in the kitchen freezer, with marks on her neck and on her face, consistent with assault.https://t.co/dIdwzyU4PP — KTXS News (@KTXS_News) October 21, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國德州23歲女子布萊德利(Selena Ann Bradley)腹中雖然懷著第三胎，卻被警方發現陳屍在男友冰箱中，她的死因仍待驗屍報告出爐才能確定，不過脖子和臉上有許多瘀傷，相信生前曾遭到嚴重毆打。

湯格林郡(Tom Green County)警方與聖安吉洛(San Angelo)警方，19日在39歲男子馬丁內斯(William James Martinez)家中冰箱，找到自16日失蹤的女友布萊德利，其遺體被一塊藍色防水布包裹著，身上滿是瘀傷。

朋友查布利斯(Tony Chambliss)向警方表示，馬丁內斯曾向他坦承做了一件很可怕的事情，將會因此終身監禁，對方甚至告訴他屍體就藏在冰箱裡。

死者母親斯克爾頓(Christie Skelton)表示，馬丁內斯拿了女兒電話後，18日假裝是對方在臉書報平安，她立即與馬丁內斯通電話，詢問對方是否有傷害女兒，可是對方什麼都不願意透露。馬丁內斯目前被指控謀殺罪，關押在監獄中等候開庭。

▼警方在冰箱中找到女子遺體。（圖／示意圖／視覺中國）

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