「VOTE」鼓勵去投票　TIME創刊97年首度更換封面標誌

▲時代雜誌創刊近百年來首度更換封面標誌。（圖／翻攝自推特/＠TIME）

記者葉睿涵／綜合報導

《時代》雜誌自1923年創刊近一個世紀以來首次將封面的標誌TIME（時代），改成了VOTE（投票），以鼓勵選民在距今12天的美國總統大選中行使投票權。這本預計將於23日上架的雙周刊，內容將聚焦在大選以及新冠病毒大流行期間如何安全投票。

據《時代》雜誌報導，主編費爾森塔爾（Edward Felsenthal）23日表示，在這個充滿痛苦、困難、混亂和損失的一年中，沒有什麼比即將到來的總統選舉結果更能影響未來的世界；為了紀念這歷史性的時刻，他們決定更改封面標誌，以呼籲人們行使投票權。《時代》雜誌也將在本期內容中為讀者提供了一個如何安全投票的指南。

TIME replaced its logo on the cover for the first time in its nearly 100-year history. Here’s why we did it https://t.co/ReaZT6O3zu — TIME (@TIME) October 23, 2020

在最新一期的封面中，《時代》雜誌選擇了由藝術家費瑞（Shepard Fairey）繪製的一幅畫。只見以美國國旗中的紅、白、藍色為基調的封面上，一名紅髮女子戴著印有「VOTE！」訊息的投票箱的口罩、身著點綴著藍色星星的紅衣，赫然站立其中。

藝術家費瑞在談及這幅畫像時表示，他的創作理念是「儘管畫像中的人物知道在大流行期間，行使民主權利面臨更多挑戰，但她仍有決心，要通過投票來讓世界聽到他們的聲音和力量」。

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