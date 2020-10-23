　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「VOTE」鼓勵去投票　TIME創刊97年首度更換封面標誌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼時代雜誌更換封面標誌。（圖／翻攝自推特/＠TIME）

▲時代雜誌創刊近百年來首度更換封面標誌。（圖／翻攝自推特/＠TIME）

記者葉睿涵／綜合報導

《時代》雜誌自1923年創刊近一個世紀以來首次將封面的標誌TIME（時代），改成了VOTE（投票），以鼓勵選民在距今12天的美國總統大選中行使投票權。這本預計將於23日上架的雙周刊，內容將聚焦在大選以及新冠病毒大流行期間如何安全投票。

據《時代》雜誌報導，主編費爾森塔爾（Edward Felsenthal）23日表示，在這個充滿痛苦、困難、混亂和損失的一年中，沒有什麼比即將到來的總統選舉結果更能影響未來的世界；為了紀念這歷史性的時刻，他們決定更改封面標誌，以呼籲人們行使投票權。《時代》雜誌也將在本期內容中為讀者提供了一個如何安全投票的指南。

在最新一期的封面中，《時代》雜誌選擇了由藝術家費瑞（Shepard Fairey）繪製的一幅畫。只見以美國國旗中的紅、白、藍色為基調的封面上，一名紅髮女子戴著印有「VOTE！」訊息的投票箱的口罩、身著點綴著藍色星星的紅衣，赫然站立其中。

藝術家費瑞在談及這幅畫像時表示，他的創作理念是「儘管畫像中的人物知道在大流行期間，行使民主權利面臨更多挑戰，但她仍有決心，要通過投票來讓世界聽到他們的聲音和力量」。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／「紓困3.0」特別預算通過　追加2100億全數舉債支應
川普、拜登辯論後民調出爐！53％選民認為他表現優異
實機照一次看！iPhone 12 Pro 質感大勝i12　果
快訊／台南30歲兒持刀鎚殺母！52歲媽求救仍傷重慘死
大薯、雞塊全買1送1　麥當勞2020激省優惠券來了
被放火約過夜「辣妹身分曝」　半年前才上《國光》
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

玩笑開太大！23歲男行刑式爆頭雙胞胎　他嚇壞：我不記得有開槍

一屍2命！他殺孕妻棄屍野外　裝無辜上演「尋妻戲碼」：我要請偵探嗎？

辯論後CNN最新民調出爐！　53％選民認為「拜登勝過川普」

「VOTE」鼓勵去投票　TIME創刊97年首度更換封面標誌

稱金正恩「暴徒」！拜登質疑川普反助北韓核發展...曝與金見面條件

3歲男童被「鐵棍爆頭」送醫6分鐘慘死　23歲女落網：刷牙刷太慢

川普爆拜登收了普丁350萬美元！　賺那麼多錢「該向人民解釋」

逃脫大師蘭迪辭世！享耆壽92歲　畢生致力拆穿「超能力騙局」

「川普害死那麼多人！」　拜登談新冠再砲轟：他不能連任

更新／美選最終辯論會落幕！川普高喊「成功」　拜登承諾代表全民

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

玩笑開太大！23歲男行刑式爆頭雙胞胎　他嚇壞：我不記得有開槍

一屍2命！他殺孕妻棄屍野外　裝無辜上演「尋妻戲碼」：我要請偵探嗎？

辯論後CNN最新民調出爐！　53％選民認為「拜登勝過川普」

「VOTE」鼓勵去投票　TIME創刊97年首度更換封面標誌

稱金正恩「暴徒」！拜登質疑川普反助北韓核發展...曝與金見面條件

3歲男童被「鐵棍爆頭」送醫6分鐘慘死　23歲女落網：刷牙刷太慢

川普爆拜登收了普丁350萬美元！　賺那麼多錢「該向人民解釋」

逃脫大師蘭迪辭世！享耆壽92歲　畢生致力拆穿「超能力騙局」

「川普害死那麼多人！」　拜登談新冠再砲轟：他不能連任

更新／美選最終辯論會落幕！川普高喊「成功」　拜登承諾代表全民

國內「酒精不耐症」人口近半　醫警聯手辦座談籲拒絕酒後誤事

前田健太、秋山翔吾入圍金手套　挑戰首度日本人同時獲獎

屏東新景點！伯勞鳥、恐龍全都是溜滑梯　勝利動物公園10大設施免費玩

就愛大眾浴！邊牧放風「笑坐荷花池」　她崩潰：說好散步？

兩個不小心！台中七期海神出沒...路口遭轎車擊落　恐噴上百萬

徐睿知噴鼻血「夾奶裝」深U險走光！　5年前超保守造型判若兩人

詹皇2K能力值98登頂　PG跌到88將特訓「放話明年能爬到96」

鮪魚險回不了家...急Call「小時候偶像」　王仁甫一暖舉「揪感心」

「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

女人被性侵因「男人動物性」？　林美吟：獼猴交配會徵詢同意

國際熱門新聞

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

更新／美大選「最終辯論會」登場

川普預告「連任後會對北京做出很多事」

忠犬憑窗盼主人回家　癡等10小時

停車場崩塌　剩腳下一塊沒垮躲死

前合夥人爆拜登就是電郵門大人物

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

杭特硬碟內容　白宮記者預告披露

性感網紅駁火搶匪護7歲兒！監視畫面曝光

一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

更多熱門

相關新聞

美國跨黨派共識　中國是對手

美國跨黨派共識　中國是對手

美國總統川普在選戰中大打「反中牌」，並把對手拜登塑造成「親中」。然而，美國國務院前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）今（23日）指出，美國在跨黨派之間早有共識，認為中國是對手，「多數美國人認為中國是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，不是川普任內才出現」。

刷牙太慢　3歲男童被鐵棍爆頭

刷牙太慢　3歲男童被鐵棍爆頭

稱金正恩「暴徒」！拜登質疑川普反助北韓發展核武

稱金正恩「暴徒」！拜登質疑川普反助北韓發展核武

川普辯論嗆：拜登拿了普丁350萬美元！

川普辯論嗆：拜登拿了普丁350萬美元！

拜登轟川普「害死人」：他不能連任

拜登轟川普「害死人」：他不能連任

關鍵字：

美國北美要聞2020美國總統大選時代雜誌TIME封面Edward FelsenthalShepard Fairey2020美選花絮VOTE

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面