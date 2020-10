「VOTE」鼓勵去投票　TIME創刊97年首度更換封面標誌

▲時代雜誌創刊近百年來首度更換封面標誌。(圖/翻攝自推特/@TIME)

記者葉睿涵/綜合報導

《時代》雜誌自1923年創刊近一個世紀以來首次將封面的標誌TIME(時代),改成了VOTE(投票),以鼓勵選民在距今12天的美國總統大選中行使投票權。這本預計將於23日上架的雙周刊,內容將聚焦在大選以及新冠病毒大流行期間如何安全投票。

據《時代》雜誌報導,主編費爾森塔爾(Edward Felsenthal)23日表示,在這個充滿痛苦、困難、混亂和損失的一年中,沒有什麼比即將到來的總統選舉結果更能影響未來的世界;為了紀念這歷史性的時刻,他們決定更改封面標誌,以呼籲人們行使投票權。《時代》雜誌也將在本期內容中為讀者提供了一個如何安全投票的指南。

