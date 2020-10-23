台灣之星開賣日加碼　舊機換新享回收價外再折6000元





▲台灣之星開賣日再加碼。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣之星今（23）日舉辦iPhone12首賣活動，台灣之星總經理賴弦五指出，看好iPhone12的買氣，預估新機申辦數量會比去年iPhone11同期成長4成。

台灣之星今開賣iPhone12祭出今天開賣當日限定優惠，不限新申裝、攜碼、續約，凡持舊iPhone到台灣之星全台門市進行舊換新並成功申辦的前100名消費者，即可享原回收價外，再加碼折6,000元。

台灣之星指出，新申辦/攜碼/續約搭配5G資費方案，月租599元起，即可入手最新蘋果旗艦iPhone 12/12 Pro，享5G不限速每月30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘；月租799元起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多每，月最高只要加200元。

搭配月租1,599元，綁約36個月，iPhone 12 64G只要6,900元，再享終身5G上網吃到飽，同時還享有電信業獨家「手機買貴退差價」保證。

賴弦五表示，這次iPhone系列新機不僅吸引果粉換機，且這次也是蘋果首次發表5G新機，有望帶來一批換機潮，光是從預購期間所累積的申辦量來看，就比去年同期成長約4成，開賣後更是可以樂觀預期，iPhone12/12 Pro將再度推升一波換機熱潮，預估將挹注整體iPhone業績年增6成。

另外，賴弦五也說，此次iPhone12系列手機銷量後勢可期，也可望加速5G的推廣，帶動台灣之星5G用戶數占比將提升20%。

