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社會 社會焦點 保障人權

「衛生紙混到人夫DNA」瞎掰上廁所共用　她摩鐵吃一餐代價50萬

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記者黃翊婷／台北報導

經營檳榔攤的陳姓女子2016年間發現于姓丈夫外遇，氣得提告求償200萬元。而被指控是小三的謝姓女子堅稱兩人是清白的，單純只是在摩鐵裡聊天、吃東西，沾有雙方DNA的衛生紙是因為「共用」混到；但她的說詞並未獲得法官採信，最終被判應賠償正宮50萬元，全案確定。

▲衛生紙,衛生紙團,紙團（示意圖／記者陳羿妏攝）

▲陳女在摩鐵房間找到沾有丈夫和謝女DNA的衛生紙。（示意圖／記者陳羿妏攝，與本案無關）

陳女在判決書中主張，原本和丈夫婚姻生活美滿，但從2016年下半年起，丈夫突然性格丕變、時常行蹤不明，覺得很奇怪才展開調查，結果就在同年12月17日凌晨於桃園市某摩鐵抓包外遇鐵證，於是趕緊把床單、被單及沾精衛生紙等物證蒐集起來交給警方。

陳女指控，丈夫在警局中坦承與謝女發生性關係，還簽下協議書，她因為這件事大受打擊，精神上承受極大痛苦，因此決定提告求償200萬元。

▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲謝女聲稱和于男上摩鐵是純聊天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，非本案當事人）

謝女則反駁，的確曾在2016年12月17日和于男一起前往摩鐵，但兩人只是在房間裡吃東西、聊天，並未發生性關係，那團驗出兩人DNA的衛生紙，應該是她上廁所或吃東西使用過，于男又拿去用才會混在一起，或者也有可能是徵信社人員撿拾造成汙染，「他已經賠給他老婆上百萬元，我可以主張已經清償完畢，他老婆已獲得全額賠償，不應該再向我請求賠償。」

不過，謝女在刑事部分已被判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元確定。如今在民事求償部分，高等法院合議庭認為她的辯詞離譜，根本不合常理，最終並未採信，裁定應賠償陳女50萬元較為適當，全案確定。

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