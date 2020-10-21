大陸小三懷孕...人夫「我學佛不能墮胎」　妻怒提告求償百萬卻敗訴

▲林姓生化科技董座赴陸經商，結識一名大陸小三並懷孕，告訴元配「學佛的」不能墮胎，妻怒提精神賠償。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

台中一名已婚林姓男子從事生物科技前些年赴大陸經商，與楊姓妻子分居10多年，2018年林男一通電話無情告知妻子，「在外面有女人了，已懷孕4個月，我是學佛的，不能要她拿掉小孩」，妻憤而提出刑事訴訟，4月再提民事訴訟，索賠100萬元精神撫慰金，卻因已超過2年時效，遭法官駁回。

判決指出，在大陸經商的林男於2018年1月以電話告知妻子，「我在外面有了另外的女人，現在已懷有4個月的身孕，我是學佛的，不能要她拿掉小孩，妳要什麼條件，妳開出來」，由於雙方條件談不談不懂，楊女憤而提出通姦罪，經台中地院簡易庭一審，以及合議庭二審，於通姦尚未除罪化之前（2020年5月29日通姦罪已除罪化），判決林男2個月徒刑，可易科罰金。

今年4月楊女又提出民事賠償，她主張，自己丈夫與大陸籍許姓女子通姦並育有一子，經刑事判決認定屬實，侵害配偶權，導致她身心受創甚鉅，依照民法，請求出軌丈夫應給付精神損害100萬元，稍稍彌補丈夫帶給她的痛苦等等。

丈夫答辯，不否認外遇產子事實，但與楊女只是名義上是夫妻，生活上已經分居幾十年，不存在男女情感上任何依存，何來造成楊女身心受創？林男甚至強調，民法第197條第1項：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」之規定。

台中地院認為，出軌林男於2018年1月就已經告知楊女已經有婚外情事實存在，但楊女卻遲至今年4月才提出民事訴訟，確實已經超過2年時間，故判決楊女敗訴。

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