三峽老街全國最大違規雙攤！2年收7000張紅單　欠1050萬罰款未繳

三峽老街黑金結媾，商家霸佔騎樓人行道，剝削剝奪行人路權！公權力不彰，違法違規極囂張！ 法治失尊嚴！經濟不公平！土地無正義！環保難改善！健康沒保障！ 身處在這樣的生活環境，需要每一個居住在其中的我們，共同重視與面對！我們，需要有所行動，有所改變。 #生意創業就業應循合法管道 #拒向占用騎樓人行道的商家購買 遇違法違規，請即撥打１１０通報取締或逕行拍照檢舉！政府亦應積極取締相關違法違規，以杜絕不法歪風。 由馬路小天使發佈於 2020年7月12日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

擺攤卻變成全國最大違規攤販？新北市三峽老街李、 劉兩家業者被指控長期占據騎樓，近2年來收到約7000張罰單，卻無視上千萬元的罰款繼續做生意，加上警方只開單不扣攤，掀起部分居民不滿，氣得在網路上PO文痛罵。據了解，李、 劉兩家業者已經提起行政訴訟，其餘則不願多談。

根據《自由時報》報導，被封為全國最大違規雙攤的李、 劉兩家，分別在三峽老街販售涼水和臭豆腐，但因為長期占據騎樓轉角擺攤，導致遊客、居民通行困難，三峽警方幾乎天天都來開單，有時一天可以開出十多張，算一算光是去年和今年兩家業者就收到大約7000張罰單，一共積欠國庫1050萬元未繳，縱使警方今年5月已移請強制執行，他們也隨即提出行政訴訟應對。

▲業者被指控占用轉角騎樓。（圖／翻攝自Google地圖）

不過，攤商積欠罰款不繳，有可能會面臨查扣、限制出境等處罰。台北市一位70多歲的攤商平時在信義商圈違規擺攤賣衣服，遭檢舉又不主動繳錢，因此欠下168萬元的罰款，經過催繳、移送強制執行還是沒有用，結果在去年11月間受到限制出境處分。

另一位黃姓攤商同樣長期違規擺攤，積欠國庫97萬元罰款，卻異想天開想要脫產，最後在今年2月間遭行政執行署人員強制執行，所有販賣物品都被查扣。