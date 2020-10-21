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遭控紅酒禮盒收賄！宜蘭醫院前院長唐高駿更一審無罪

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▲▼國立陽明大學。（圖／記者徐斌慎攝）

▲前宜蘭醫院院長唐高駿被控在陽明大學內多次收賄，更審獲判無罪。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前衛生署立宜蘭醫院（現為陽明大學附設醫院）院長唐高駿，涉嫌將醫療器材採購訊息通報業者，業者因此按月提撥盈利當成回扣，又多次到陽明大學內交付賄賂，甚至將現金藏在紅酒禮盒內行賄。唐高駿遭提起公訴後，一審判刑7年半，二審改判無罪。案經撤銷發回，高等法院21日更審還是將他判處無罪。

本案乃桃園地檢署2011年間追查署立醫院採購弊案時，發現唐高駿另涉本案，將他聲請羈押獲准。之後因管轄問題，移轉士林地檢署續行偵辦，士檢於2015年間追加起訴。

檢方查出，唐高駿於2009年擔任院長任內，透過時任署立台中醫院院長邵國寧的引介，參加了郭姓廠商的餐敘，廠商並推銷「輸液型麻醉機」，希望宜蘭醫院購買。唐高駿隨後指示醫院辦理「輸液型麻醉機」採購案，最後由廠商以78萬元得標。廠商得標後，以15％比例計算回扣，將現金11萬1500元裝入紅酒禮盒，送進唐高駿在學校的辦公室裡，廠商還希望醫院繼續購買機器。

此外，檢方也查出，唐高駿2003年擔任院長時，將宜蘭醫院「心臟血管X光機合作案」採購訊息，提前告知林姓廠商。廠商雖得標但一開始均無利潤，直到2008年因改制而患者大幅增加，廠商才開始獲得利潤。林姓廠商因此按月從營收凈利提撥5%作為酬謝，多次前往陽明大學交付賄賂共60萬。另外林姓業者2010年又標得陽明醫院「數位影像處理系統DR採購案」，分紅利14萬元現金給唐高駿，唐一開始拒絕，但之後又主動聯絡後收下。檢方認定他收賄85萬5000元，提起公訴。

法院審理後，一審僅認定唐高駿收賄紅酒禮盒中的11萬1500元，其餘部分因證人供述的賄賂交付時間、金額、現金包裝方式等細節，前後所述模糊不清；再加上法院也查無貪污對價關係，因此其餘部分判決無罪。上訴二審後，二審更認為利用紅酒禮盒行賄乃居中的郭姓白手套個人供詞，很有可能賄賂早就被郭男侵吞，因此這部分也不成罪，二審改判唐高駿無罪。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審於21日宣判，高院還是認為證人供詞可信度有疑，不予採信，最後仍判決唐高駿無罪。可上訴。

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