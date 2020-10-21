桃園人妻家裡裝針孔！　竟錄到尪與小三「1日戰4回」

▲桃園人妻在家中裝針孔，拍到老公與小三接吻畫面。（圖／免費圖庫pakutaso，非當事人）



記者林彥臣／綜合報導

桃園一名人妻因為懷疑老公與女員工外遇，因此在家中裝設針孔攝影機，沒想到卻意外「大豐收」，不僅錄下老公在玄關與小三深情擁吻，甚至還錄到兩人家中「1日大戰4回合」的畫面。

桃園人妻的丈夫是一名超商負責人，在2018年時，因為面試而結識吳姓女員工，雖然知道男方已經結婚，並育有一子一女，但在日久生情之下，兩人還是跨越界線，展開了婚外情。人妻察覺有異，便在家中安裝針孔攝影機，想要錄下證據。

人妻在今年3月在家中裝設針孔，拍到了丈夫帶女員工回家，並且在「1日之內大戰了4回合」，相隔4天後，又再度拍到兩人在家中玄關深情擁吻。

▲丈夫與小三認為偷拍不可當證據，不過法院認證偷拍蒐證有其必要性。（圖／免費圖庫pakutaso）



人妻因此一狀告上法院，認為丈夫與吳姓女員工的行為侵害到她的配偶權，並對她的身心造成嚴重影響，向兩人要求120萬元的精神撫慰金。對於妻子的指控，丈夫與女員工皆坦承外遇之事，但他們認為，相關影片都是在兩人不知情的情況下所偷錄的，因此不能當作證據使用。

不過桃園地院認為，人妻並未以強迫方式錄影蒐證，期間也沒有做出任何性侵脅迫或侵害兩人身體的行為，再加上兩人的犯罪行為具有隱密、不公開性，要蒐證非常困難，故該證據在此案中具有必要性，因此，宣判2人賠償人妻40萬元，全案可上訴。

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