看A片竟拿8歲姪女演練咬乳　色舅舅逃多年遭逮判刑3年半

▲色舅舅看情色片竟將小姪女壓在床上演練，二審判刑。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區男子阿普（化名），在2011年間找了當時年僅8歲的姪女小燈（化名）前來玩狗，但阿普不顧舅舅的身分，竟開始看起色情片，而後將小燈壓在床上，演練色情片情節，以嘴巴舔小燈的胸腹、乳頭等部位。小燈哭喊不要，色舅舅才作罷，小燈事後告知母親，報警處理。阿普逃亡多年後被捕，一審將他判刑3年4月，案經上訴，二審高院仍維持3年4月刑期。可上訴。

判決指出，本案發生於2011年底，阿普有養狗，小燈先前就會到阿普租屋處與狗嬉戲。而案發當天上午，阿普邀請小燈前來玩狗，並將小燈帶到浴室，便說要幫狗洗澡，於是自己脫去全身衣物；狗洗完後，阿普要小燈先到客廳看電視，之後阿普將電視轉到色情頻道，小燈看到電視上男女全身赤裸，於是自行進房玩狗。

沒多久，阿普進房將小燈抱起，放在床上，說要學剛剛電視上的情節，接著拉開小燈上衣，開始舔小燈的胸腹、乳頭，小燈不斷掙扎、踢腳反抗拒絕，最後更大聲尖叫，阿普才放開小燈。阿普隨即恫嚇小燈不要說出去。深受恐懼的小燈晚上回家後，看到母親換衣服時，竟問：「媽媽，我長大以後可不可以不要跟妳一樣有胸部？」母親察覺有異，繼續追問後，才發現自己親哥哥的惡行。母親氣得打電話給另名姊姊，詢問阿普下落，還說要拿刀砍阿普。全案進入檢警偵辦程序後，阿普竟落跑不願到案，檢方發布通緝，直到2018年阿普才被逮歸案，檢方提起公訴。

一審法院審理時，阿普否認犯罪，辯稱這是2006年間的事情，當時小燈因為幫狗洗澡，全身都濕了，所以才打算脫小燈的衣服以吹風機風乾；此外咬乳頭的部分，是2人打鬧時，不小心咬到，並非刻意猥褻姪女。但法院調查，若本案為2006年間發生，當時小燈年僅3歲，怎麼可能幫狗洗澡？此外根據小燈母親、姊姊等人的供詞，法院認定阿普確實侵犯小燈，一審將他判刑3年4月。

案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定阿普確實侵犯小燈，考量阿普仍不認罪，也未向小燈道歉賠償、取得和解，高院因此駁回上訴，維持3年4月的刑度。可上訴。