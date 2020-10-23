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「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17℃

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▲受到中颱「沙德爾」外圍環流影響，中部以北有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的「霜降」，受到冷空氣南下影響，今晨最低溫出現在桃園楊梅17.3度，創下入秋以來新低溫。另外受到中颱「沙德爾」外圍環流影響，中部以北有雨，不過今晚有希望停歇。另外，強烈東北風影響，颱南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，也要多加注意。

今(23)日東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼；水氣略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

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氣溫將再降低一些，各地低溫約19-20度，局部沿海空曠地區將會更低一些，預估北部及東北部整天較涼，高溫僅約22度，花、東高溫約25、26度，中南部地區則約27-30度，各地早晚秋意濃，中南部日夜溫差稍大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明(24)日東北風較弱、且轉乾，各地轉為晴時多雲的天氣，唯中南部山區仍有零星飄雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，因「沙德爾」漸行漸遠，中層雲系將逐漸減少、變薄；白天中部以北雖仍有局部短暫雨，但降雨將逐漸減緩，今晚可望停歇。

明(24)日東北風較弱、且轉乾，各地轉為晴時多雲的天氣，唯中南部山區仍有零星飄雨的機率。白天在陽光下各地舒適(北台高溫約26度、中南部約30度)、早晚稍有寒意(清晨平地最低溫約可降至16、17度)；下週(25)日至週二(27日)各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，各地白天舒適至微熱，早晚很涼，仍應注意日夜溫差較大。下週三、四(28、29日)台灣附近東北風增強，水氣增多，天氣再度轉變。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週菲律賓東方另有熱帶擾動發展，將通過菲律賓中部、向西進入南海。（圖／翻攝中央氣象局）

另外，最新(22日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週菲律賓東方另有熱帶擾動發展，將通過菲律賓中部、向西進入南海，路徑較「沙德爾」更偏南，距台灣更遠。下週三(28日)20時的模擬圖顯示，熱帶擾動在南海。其他國家的模式也有類似的模擬，只是位置、強度有所差異，應持續觀察。

▲週六至週日清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩。清晨溫度最低約19-22度 。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

「報天氣-中央氣象局」臉書團23日PO文，「週五颱風外圍環流及東北季風增強，各地都有降雨機會，以北北基宜為主，花東次之、桃園以南最為零星。週六至週日清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩，迎風面仍有局部降雨。清晨溫度最低約19-22度。週日白天至週三，東北季風減弱，迎風面仍有局部降雨。週一開始溫度日漸回升，各地大多多雲到晴。看起來，天氣上先濕後乾；先冷後熱，預計會越來越好。」

 

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